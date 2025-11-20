Contribuyentes pagarán 40% más por adeudo fiscal en 2026, advierte el IMCP

Durante la conferencia mensual del organismo, Figueroa explicó que la actualización se justificó por parte de la autoridad al señalar que las tasas se habían mantenido sin cambios desde 2018. “ La autoridad indicó que estas tasas no se actualizaban desde 2018 y que, por ello, resultaba menos costoso para las personas contribuyentes mantener adeudos con el fisco que con una institución financiera” , expuso.

A partir del próximo año, la tasa mensual por mora pasará de 1.47% a 2.07%, informó el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ( IMCP ), Luis Carlos Figueroa .

Con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 , l os contribuyentes enfrentarán un incremento del 40% en los recargos aplicados por el pago tardío de impuestos. Además, se fija una tasa de retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2.5% para quienes por medio de plataformas digitales como Uber , Rappi , Airbnb y Mercado Libre .

PERSONAS QUE OBTENGAN INGRESOS POR VENTA O SERVICIOS A TRAVÉS DE APPS TENDRÁN NUEVA RETENCIÓN DEL ISR DEL 2.5%

La actualización forma parte del marco general aprobado por el Senado en octubre, cuando se avaló la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 con 79 votos a favor y 37 en contra. El documento estima ingresos por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp), de los cuales 5 billones 838 mil 541.1 mdp corresponden a impuestos.

Otro punto destacado por el IMCP es el ajuste a las tasas de retención para quienes realizan actividades económicas mediante plataformas digitales. A partir de 2026, personas físicas y morales que obtengan ingresos por venta de bienes o prestación de servicios en aplicaciones como Uber, Rappi, Airbnb o Mercado Libre tendrán una retención del 2.5% de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Adicionalmente, para las personas morales que proporcionen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se aplicará una retención del 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En operaciones cuyos depósitos se reciban en cuentas en el extranjero, la retención será del 100% del IVA trasladado.

TASAS QUE ACTUALMENTE SE APLICAN A PLATAFORMAS DIGITALES

Figueroa recordó que actualmente las tasas aplicadas por plataformas digitales dependen de su actividad económica. Entre los porcentajes vigentes mencionó:

Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes: 2.1%

Servicios de hospedaje: 4%

Venta de bienes y prestación de servicios: 1%

RETENCIÓN DEL ISR POR INTERESES OBTENIDOS EN EL SISTEMA FINANCIERO AUMENTARÁ A 0.90%

El vicepresidente fiscal del IMCP también anunció que la tasa anual de retención de ISR por intereses obtenidos en el sistema financiero aumentará de 0.50% a 0.90% en 2026. Explicó que dicha retención funciona como un pago provisional y es aplicada directamente por las instituciones financieras sobre el capital que genera intereses.

“Esta retención la aplican directamente las instituciones financieras sobre el capital que generan los intereses y funciona como un pago provisional de impuestos. El nuevo porcentaje de 0.90% se calcula de manera anual, pero se aplica proporcionalmente al tiempo que permanezca la inversión”, señaló Figueroa.

Añadió que este porcentaje se determina cada año en la Ley de Ingresos, con base en los rendimientos promedio ponderados de los valores públicos.

ASÍ SE DISTRIBUIRÁN LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN 2025

El dictamen aprobado por el Senado en octubre establece la expectativa de ingresos del gobierno federal para el próximo año. Según el documento, los recursos se distribuirán de la siguiente manera: