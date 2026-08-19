$!Cooperativa Cruz Azul invertirá 6 mil 500 mdp para reactivar y modernizar su planta en Hidalgo

La Cooperativa La Cruz Azul destinará 6 mil 500 millones de pesos para la reactivación, modernización y reacondicionamiento de su planta cementera ubicada en Tula de Allende, Hidalgo, proyecto que contempla una producción anual de tres millones de toneladas de cemento y la generación de más de 14 mil empleos directos e indirectos. El anuncio se realizó este miércoles 19 de agosto de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, donde también participó el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Durante la conferencia, Menchaca informó además sobre la entrega de la obra de construcción del Polo del Bienestar en Zapotlán a la empresa Dewa Frontier, como parte de los proyectos de desarrollo industrial que se impulsan en la entidad.

CRUZ AZUL CONTEMPLA INVERSIÓN DE 6 MIL 500 MILLONES DE PESOS Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, detalló que la inversión destinada a la planta de Cruz Azul Hidalgo asciende a 6 mil 500 millones de pesos. Durante su intervención, agradeció al gobernador Julio Menchaca por el respaldo otorgado para consolidar el proyecto y también reconoció la participación de autoridades federales relacionadas con la infraestructura energética. “Saludo de todo el grupo Cruz Azul en los diferentes estados donde participamos. Gracias al gobernador licenciado Julio Manchacas Salazar por todo el apoyo brindado para consolidar este gran proyecto en la planta de Cruz Azul Hidalgo”, expresó Velázquez. El directivo también mencionó al director general de Cenagas, Cuitláhuac García Jiménez, por las acciones relacionadas con la conectividad de gas de la planta, así como a Jimena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio. De acuerdo con la información presentada, el proyecto de reactivación y modernización contempla diferentes obras dentro del complejo cementero, además de infraestructura social y deportiva.

NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN REGISTRA 85% DE AVANCE Entre las obras que forman parte de la inversión se encuentra la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera, trabajos para los cuales se han destinado más de mil 800 millones de pesos. Velázquez indicó que esta etapa ha generado alrededor de mil empleos, además de que se estima la creación de más de 10 mil empleos indirectos. A este proyecto se suma la construcción de una nueva línea de cemento, que representa una inversión aproximada de 3 mil 700 millones de pesos. La obra registra, de acuerdo con la información proporcionada durante la conferencia, un avance de 85% y ha generado 200 empleos directos y 3 mil indirectos. Con las inversiones contempladas, la Cooperativa Cruz Azul calcula que la planta podrá alcanzar una producción de tres millones de toneladas de cemento al año. En conjunto, el proyecto considera una generación de más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos.

CRUZ AZUL INVERTIRÁ MÁS DE MIL MDP EN UN HOSPITAL El proyecto de reactivación también incluye una inversión en infraestructura hospitalaria. El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul informó que se desarrolla un proyecto para el hospital de la zona, con una inversión superior a mil millones de pesos. La infraestructura contempla la incorporación de diferentes servicios y espacios médicos, entre ellos: - Quirófanos inteligentes. - Una torre de consultorios de especialidades. - Salas de terapia intensiva. - Banco de sangre. Velázquez señaló que la infraestructura estará destinada a brindar atención a derechohabientes y también a la sociedad y al público. ESTADIO REFUNDACIÓN RECIBIRÁ PARTIDOS DE LA LIGA DE EXPANSIÓN Como parte de las acciones relacionadas con la actividad deportiva, Cruz Azul también anunció que llevará al Estadio Refundación partidos de la Liga de Expansión de la Liga MX. Velázquez explicó que esta iniciativa busca contribuir a la activación económica de la zona y ampliar las actividades deportivas dirigidas a jóvenes. “Y bien, con ello también pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte que lo hacemos en muchos de los estados con nuestras escuelas y generar, bueno, pues en la juventud, pues que haya deporte y que se desarrolle esta actividad”, señaló durante la conferencia. POLO DEL BIENESTAR DE ZAPOTLÁN CONTEMPLA AGUA REUTILIZADA Durante la conferencia también se abordaron las condiciones de infraestructura necesarias para el funcionamiento del Polo del Bienestar en Zapotlán, particularmente en materia de agua y electricidad. Ante la pregunta sobre la procedencia del agua y la energía eléctrica para las empresas que se instalen en el complejo, se explicó que el abastecimiento de agua está siendo atendido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “Ya tenemos los registros de los pozos, pero fundamentalmente lo que se piensa es utilizar agua reutilizada”, se explicó durante la conferencia. También se señaló que la empresa estatal que atiende a 14 municipios cuenta con un proyecto para suministrar agua tratada al complejo. De acuerdo con lo expuesto, las actividades industriales que se busca atraer al Polo del Bienestar están relacionadas principalmente con los sectores logístico y farmacéutico, considerados dentro del proyecto por sus requerimientos de agua frente a otras actividades industriales.

ANALIZAN SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL COMPLEJO INDUSTRIAL En materia de electricidad, se informó que existen conversaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar la infraestructura necesaria para atender la demanda del complejo. Durante la conferencia se explicó que existe un proyecto cuyo costo ha ido disminuyendo y que permitiría atender los requerimientos energéticos de las empresas que se establezcan en el Polo del Bienestar. La estrategia, según lo expuesto, contempla enfocarse en compañías que requieran un menor consumo de agua y electricidad. TERRENO PERTENECE AL GOBIERNO DE HIDALGO Durante la presentación se explicó que el terreno donde se desarrolla el Polo del Bienestar fue adquirido por el Gobierno de Hidalgo durante administraciones anteriores, cuando se analizaba la posibilidad de establecer una sede alterna al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El predio actualmente es propiedad del Gobierno de Hidalgo y, de acuerdo con lo señalado en la conferencia, se encuentra libre de gravámenes. Otro de los elementos considerados para el desarrollo del proyecto es su conexión ferroviaria, debido a que se contempla una estación del tren México-Pachuca en la zona. Esta infraestructura de transporte, de acuerdo con lo expuesto, forma parte de los factores considerados por las empresas interesadas en instalarse en el complejo, además de su ubicación y las opciones de movilidad.

EMPRESA FARMACÉUTICA ANALIZA ADQUIRIR TERRENOS Durante la conferencia se informó que una empresa del sector farmacéutico ya presentó una propuesta de compra relacionada con el desarrollo del Polo del Bienestar. También se dio a conocer que dentro del parque ya se encuentran apartadas 100 hectáreas para proyectos de energía. Los proyectos forman parte de la estrategia de desarrollo industrial presentada durante la conferencia matutina, junto con la reactivación y modernización de la planta de Cooperativa La Cruz Azul en Tula de Allende. Con las inversiones anunciadas, Cruz Azul contempla la renovación de sus instalaciones, una nueva línea de producción, infraestructura hospitalaria y actividades deportivas, mientras que el Polo del Bienestar de Zapotlán busca atraer principalmente actividades logísticas y farmacéuticas.