Hay 250 agentes extranjeros en territorio nacional: Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay 250 agentes extranjeros, entre ellos estadounidenses, operando en territorio nacional. “Los agentes estadounidenses de distintas agencias son alrededor, no solamente de Estados Unidos, sino en general, alrededor de 250. Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Eso quiere decir que primero tienen que ser aprobados por un Comité del Gabinete de Seguridad”, expuso la mandataria en conferencia de prensa.

“Ese comité revisa las solicitudes por parte de la embajada de que vengan agentes, sean de migración o relacionados con algunas agencias de inteligencia o de seguridad en México. Ahí se aprueba y tienen que cumplir con que cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México. La gran mayoría de ellos lo cumple o bueno, lo cumplen quienes han sido aprobados. El problema es si hay algún otro miembro del gobierno de Estados Unidos que viene a hacer alguna operación a México que no informa al gobierno de México. Y ahí lo único que tenemos detectado, pues este caso de Chihuahua, donde pedimos, pues que dejaran nuestro país y en efecto dejaron el país”.

PIDEN A EMBAJADA DE EU RETIRAR AGENTES Al ser cuestionada sobre la violación a la soberanía por parte de agentes estadounidenses y la necesidad de su expulsión, Sheinbaum comentó que cuando ocurrió lo de Chihuahua se pidió a la Embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso y se retiraron. “Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Eso es muy importante. Porque es mejor siempre usar la vía diplomática. Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía o que dejemos que haya violación a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos o que cuando no estamos de acuerdo con algo también lo manifestemos. Y eso se hace con notas diplomáticas y algunos otros esquemas.

“Pero hay que buscar siempre una buena relación, porque le conviene a México y le conviene y nos conviene por la protección de los mexicanos que están allá. Eso no quiere decir que nos quedemos callados, tampoco quiere decir que cuando no estamos de acuerdo no lo hagamos también por todas las vías diplomáticas que están a nuestra disposición, no quiere decir que el canciller no hable directamente con el embajador o con el departamento de Estado para manifestarlo o en otros temas como el comercio, pues que no haya una relación bilateral”.