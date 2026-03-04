Corredor del Golfo de México... Sheinbaum unirá Yucatán con Nuevo Laredo con carretera de 4 carriles

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 marzo 2026
    Corredor del Golfo de México... Sheinbaum unirá Yucatán con Nuevo Laredo con carretera de 4 carriles
    La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción y ampliación de un corredor carretero de cuatro carriles que unirá la península de Yucatán con Nuevo Laredo, Tamaulipas. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Gobierno federal construirá un corredor de cuatro carriles que conectará Yucatán con Nuevo Laredo dentro del Corredor del Golfo de México; prevén concluirlo en 2029

El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la consolidación del Corredor del Golfo de México, un proyecto carretero que busca enlazar la península de Yucatán con la frontera norte en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La obra contempla la construcción y ampliación a cuatro carriles, con el objetivo de fortalecer la conectividad del sureste con Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la meta es concluir el proyecto en diciembre de 2029. “Permitirá mejorar la conectividad desde el sureste del país hasta la frontera con Estados Unidos”, señaló, al subrayar la relevancia logística de esta vía.

El plan forma parte del programa nacional de infraestructura carretera, que prioriza rutas estratégicas para el comercio · turismo · transporte de mercancías. La intención es que el corredor articule estados del Golfo y reduzca tiempos de traslado en uno de los ejes económicos más dinámicos del país.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Gobierno de Sheinbaum proyectos de infraestructura carretera para Coahuila; tendrán inversión mixta

OBRAS EN MARCHA Y NUEVAS INVERSIONES

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el programa contempla múltiples frentes de obra entre 2025 y 2026. Entre ellos destacan los tramos Pachuca–Huejutla, Macuspana–Escárcega, Oaxaca–Zihuatanejo, Toluca–Zihuatanejo, Guaymas–Esperanza y Ciudad Valles–Tampico.

Varios de estos proyectos iniciarán construcción en marzo, mientras que para 2026 se prevén 112 kilómetros de nuevas obras. De ese total, 63 kilómetros estarán en Guerrero y 49 en Puebla, con una inversión estimada de 3 mil 148 millones de pesos.

Uno de los desarrollos más relevantes es la carretera Ciudad Valles–Tampico, con 135 kilómetros de longitud y una inversión cercana a 7 mil 600 millones de pesos. Su construcción arrancará en abril y se extenderá hasta 2029, en paralelo con otros tramos estratégicos del corredor.

PUENTES, MODERNIZACIÓN Y META 2029

Además de la ampliación carretera, el programa federal incluye la modernización de puentes y pasos a desnivel en Morelos, Colima, Nayarit y Querétaro. Estas intervenciones buscan mejorar la seguridad vial y desahogar nodos urbanos con alta carga vehicular.

Entre las obras emblemáticas destaca el puente Nichupté en Cancún, cuya apertura está prevista para abril tras concluir pruebas de carga. Este proyecto se integra a la estrategia de infraestructura que acompaña el desarrollo turístico del Caribe mexicano.

El Corredor del Golfo de México no solo representa una ampliación física de carriles; implica una apuesta por integrar el sureste al flujo comercial internacional. Al conectar Yucatán con Nuevo Laredo a través de una vía continua de cuatro carriles, el gobierno federal apunta a consolidar un eje logístico que atraviese el país de sur a norte.

DATOS CURIOSOS

· La meta oficial es concluir el corredor completo en diciembre de 2029.

· Para 2026 se proyectan 112 kilómetros adicionales de carreteras nuevas en distintos estados.

· La carretera Ciudad Valles–Tampico tendrá 135 kilómetros y requerirá una inversión cercana a 7 mil 600 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Lideran Coahuila, NL, Tamaulipas y SLP competitividad regional: IMCO; retos en carreteras y agua

Con este proyecto, el Corredor del Golfo de México se perfila como una de las apuestas más ambiciosas en materia de infraestructura carretera para el actual sexenio, con impacto directo en movilidad regional y comercio exterior.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreteras
Infraestructura

Localizaciones


Golfo De México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Los energéticos como el gas y el petróleo son dos de los commodities que mayor alza han reportado en los últimos días.

Inversión en gas de Coahuila: un posible ‘salvavidas’ energético ante guerra en Irán
El Ayuntamiento contará con ocho nuevos camiones para recolectar basura en la entidad.

Saltillo: compra Municipio 8 camiones de basura; evitarán alargar turnos de recolectores
Verónica fue señalada por presuntamente estafar a empresarios de la localidad al venderles relojes clonados; se calcula que comerció al menos 18.

Coahuila: En el limbo, caso de ‘Lady Relojes’ tras su detención
Boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca alcanzan precios superiores al millón de pesos en plataformas de reventa, reflejo de la alta demanda por el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos
Marzo llega cargado de estrenos: conciertos, series y acción en streaming

Marzo llega cargado de estrenos: conciertos, series y acción en streaming
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantiene dinamismo en inversión industrial pese a la incertidumbre comercial.

Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
El partido señaló que el oficialismo en Nuevo León actuaría de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar” a la funcionaria.

PRI señala a Morena y MC por ‘persecución’ tras detención de Karina Barrón rumbo a 2027 en Nuevo León