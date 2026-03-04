Corredor del Golfo de México... Sheinbaum unirá Yucatán con Nuevo Laredo con carretera de 4 carriles

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la meta es concluir el proyecto en diciembre de 2029. “Permitirá mejorar la conectividad desde el sureste del país hasta la frontera con Estados Unidos”, señaló, al subrayar la relevancia logística de esta vía.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la consolidación del Corredor del Golfo de México , un proyecto carretero que busca enlazar la península de Yucatán con la frontera norte en Nuevo Laredo, Tamaulipas . La obra contempla la construcción y ampliación a cuatro carriles , con el objetivo de fortalecer la conectividad del sureste con Estados Unidos.

El plan forma parte del programa nacional de infraestructura carretera, que prioriza rutas estratégicas para el comercio · turismo · transporte de mercancías. La intención es que el corredor articule estados del Golfo y reduzca tiempos de traslado en uno de los ejes económicos más dinámicos del país.

OBRAS EN MARCHA Y NUEVAS INVERSIONES

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el programa contempla múltiples frentes de obra entre 2025 y 2026. Entre ellos destacan los tramos Pachuca–Huejutla, Macuspana–Escárcega, Oaxaca–Zihuatanejo, Toluca–Zihuatanejo, Guaymas–Esperanza y Ciudad Valles–Tampico.

Varios de estos proyectos iniciarán construcción en marzo, mientras que para 2026 se prevén 112 kilómetros de nuevas obras. De ese total, 63 kilómetros estarán en Guerrero y 49 en Puebla, con una inversión estimada de 3 mil 148 millones de pesos.

Uno de los desarrollos más relevantes es la carretera Ciudad Valles–Tampico, con 135 kilómetros de longitud y una inversión cercana a 7 mil 600 millones de pesos. Su construcción arrancará en abril y se extenderá hasta 2029, en paralelo con otros tramos estratégicos del corredor.

PUENTES, MODERNIZACIÓN Y META 2029

Además de la ampliación carretera, el programa federal incluye la modernización de puentes y pasos a desnivel en Morelos, Colima, Nayarit y Querétaro. Estas intervenciones buscan mejorar la seguridad vial y desahogar nodos urbanos con alta carga vehicular.

Entre las obras emblemáticas destaca el puente Nichupté en Cancún, cuya apertura está prevista para abril tras concluir pruebas de carga. Este proyecto se integra a la estrategia de infraestructura que acompaña el desarrollo turístico del Caribe mexicano.

El Corredor del Golfo de México no solo representa una ampliación física de carriles; implica una apuesta por integrar el sureste al flujo comercial internacional. Al conectar Yucatán con Nuevo Laredo a través de una vía continua de cuatro carriles, el gobierno federal apunta a consolidar un eje logístico que atraviese el país de sur a norte.

DATOS CURIOSOS

· La meta oficial es concluir el corredor completo en diciembre de 2029.

· Para 2026 se proyectan 112 kilómetros adicionales de carreteras nuevas en distintos estados.

· La carretera Ciudad Valles–Tampico tendrá 135 kilómetros y requerirá una inversión cercana a 7 mil 600 millones de pesos.

Con este proyecto, el Corredor del Golfo de México se perfila como una de las apuestas más ambiciosas en materia de infraestructura carretera para el actual sexenio, con impacto directo en movilidad regional y comercio exterior.