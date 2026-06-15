Asegura Infonavit reestructuración de créditos impagables

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México
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    Asegura Infonavit reestructuración de créditos impagables
    El Instituto también informó que incrementó la recaudación. Presidencia

Se transformaron estos créditos que históricamente asfixiaban la economía familiar, informó Octavio Romero

CDMX.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que concretó una reestructuración masiva que pone fin a los créditos impagables, y además incrementó la recaudación del instituto.

Octavio Romero, el director general del instituto, recordó que, al inicio de la actual administración, este tipo de créditos sumaban 4 millones 856 mil, los cuales tenían la característica de que, aunque los trabajadores pagaban puntualmente sus mensualidades, el capital y los intereses seguían incrementando.

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En ese sentido, agregó que, por instrucción presidencial, se transformaron estos créditos que históricamente asfixiaban la economía familiar, logrando que miles de personas limpien sus saldos por completo.

“Con esta reestructuración, 457 mil resultaron con saldo cero. Prácticamente la gente ya no paga ni un centavo”, aseguró durante su participación en la conferencia mañanera.

ESQUEMA DE JUSTICIA FINANCIERA

Mientras que, dijo, los 4 millones 400 mil créditos restantes fueron migrados a un esquema de condiciones de justicia financiera, en donde se eliminaron los incrementos sorpresivos y se establecieron tasas de interés a la baja junto con pagos fijos y predecibles.

“Actualmente, todos los créditos de Infonavit cuentan con condiciones financieras justas y están en condiciones de ser pagados”, aseguró.

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Detalló que dicha reestructuración se efectuó en tres partes, en donde en la primera parte, 650 mil créditos fueron beneficiados (586 mil están activos), los cuales pagaban 215 millones de pesos.

“A partir del beneficio, se incrementó el ingreso del Infonavit; la gente paga más porque tiene mejores condiciones de pago. Entonces pasamos de 215 a 318 millones de pesos a pesar de que el número de créditos se redujo de 650 a 586”, sostuvo.

CONSOLIDACIÓN DEL MODELO FINANCIERO

El segundo grupo, dijo, eran casi 700 mil créditos y quedaron 631, porque los otros se pagaron. Antes del beneficio se pagaban 129 millones de pesos y, a partir del beneficio, se incrementó el pago del derechohabiente a 207 millones de pesos.

“El último grupo de 3.5 millones de créditos beneficiados, de los cuales 300 mil alcanzaron una quita total. Antes del beneficio, el pago era de mil 971 millones de pesos y, después del beneficio, de 2 mil 212 millones de pesos”, explicó.

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Con el cierre del programa, fijado al 31 de diciembre del año pasado, el Infonavit consolidó un modelo financiero donde los derechohabientes que antes poseían créditos catalogados como impagables, hoy tienen la certeza de que sus pagos se van directo a capital, permitiéndoles conservar su hogar y proyectar el fin real de su deuda.

OTROS CRÉDITOS OTORGADOS

En el rubro de los créditos de mejoramiento y ampliación de vivienda (Mejoravit), el Infonavit reportó que de enero al 11 de junio de este año se han colocado 149 mil 965 créditos.

Romero recordó que el año pasado se colocaron 105 mil créditos de este tipo, y se proyecta concluir 2026 con 408 mil créditos colocados, una cifra muy por encima de la meta original, que era de 132 mil.

Respecto al programa estratégico de “Vivienda del Bienestar”, con corte al 14 de junio de 2026, ya se tienen contratadas 460 mil viviendas, de las cuales 303 mil corresponden al año pasado y 157 mil fueron ejecutadas en lo que va de este año.

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La meta para el 31 de diciembre es alcanzar las 700 mil viviendas contratadas, rumbo al objetivo sexenal de 1 millón 200 mil viviendas.

Actualmente, hay 191 mil viviendas en proceso activo de construcción. La planeación logística indica el arranque de 140 mil viviendas más entre junio y julio, seguidas de otras 128 mil entre agosto y septiembre.

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