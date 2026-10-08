Se reúnen Embajador Johnson y empresarios con Gabinete de Sheinbaum; abordarán temas comerciales

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México
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    Se reúnen Embajador Johnson y empresarios con Gabinete de Sheinbaum; abordarán temas comerciales
    Por la mañana el Embajador sostuvo un encuentro con el Canciller Roberto Velasco.

La reunión se desarrollará en Palacio Nacional y se tenía previsto que iniciara después de las 13:00 horas

CDMX.- Funcionarios del Gabinete federal y empresarios de Estados Unidos arribaron esta tarde a Palacio Nacional para la reunión por motivos comerciales que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por parte del empresariado del país vecino, integrados en la American Chamber of Commerce of Mexico (Am/Cham), el Embajador Ronald Johnson los acompañará tras días de señalamientos de la Federación por su participación en un evento en donde se colocó la primera piedra de una academia policiaca en Querétaro.

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Asimismo, también en medio de fuertes señalamientos del expresidente López Obrador por su presunta injerencia en temas de la política y seguridad nacional.

Se tiene previsto que la reunión en el Centro Histórico inicie posterior a las 13:00 horas.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO EN PALACIO NACIONAL?

Además de la llegada del Embajador Johnson, también ya llegaron el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Cuitláhuac García, quien ahora descartó algún peligro de desabasto de gas luego de mencionar ayer que, si Estados Unidos deja de suministrarlo, México solo tendría abastecimiento para tres días.

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“No, ninguno (riesgo de desabasto de gas). (Tenemos) lo suficiente, bastante, estamos produciendo cada vez más. Fue un tema operativo y lo superamos sin problemas, les voy a mandar el comunicado”, expresó tras cuestionamientos mientras caminaba hacia una de las entradas sobre la Calle Corregidora.

UN ENCUENTRO DONDE SE ABORDARÁN TEMAS ECONÓMICOS

Durante su conferencia mañanera, la propia Sheinbaum Pardo informó sobre esta reunión y la asistencia del diplomático Johnson.

“Viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos, del American Chamber. Bueno, mexicano-estadounidenses o mexicanos que invierten en Estados Unidos o empresarios estadounidenses que invierten en México. Vienen varios empresarios y los acompaña el Embajador de los Estados Unidos”, explicó.

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Sheinbaum respondió así al ser cuestionada sobre versiones de que Johnson había buscado reunirse con ella y no había sido recibido.

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