Crimen desplaza ahora a familias de cuatro comunidades en Olinalá, Guerrero

CDMX.- Familias de al menos cuatro comunidades del municipio de Olinalá, en la región Montaña de Guerrero, abandonaron sus hogares tras la irrupción de grupos armados que ingresaron este viernes a bordo de camionetas. Habitantes de las localidades de Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho La Esperanza denunciaron que hombres armados llegaron realizando disparos y obligaron a la población a huir, según los primeros testimonios.

La mayoría de los desplazados se trasladó a la cabecera municipal de Olinalá en camionetas cargadas con algunas de sus pertenencias.

PIDEN APOYO URGENTE A AUTORIDADES Este nuevo episodio de desplazamiento forzado ocurre un día después del hallazgo de seis cuerpos desmembrados en la batea de una camioneta tipo Estaquitas abandonada en las inmediaciones de Teticic. De acuerdo con reportes locales, las víctimas habían sido privadas de la libertad por un grupo armado que irrumpió en sus viviendas el miércoles alrededor de las 16:00 horas.

Pobladores de Teticic solicitaron apoyo urgente a autoridades federales y estatales; sin embargo, fue hasta cerca de las 22:00 horas -seis horas después de la incursión armada- cuando arribó un convoy integrado por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal. IDENTIFICAN A VÍCTIMA Una de las víctimas fue identificada como el comisario municipal de Teticic. Fuentes del gobierno estatal reconocieron que desde el jueves comenzó el desplazamiento de habitantes de esa zona, principalmente de Teticic, aunque señalaron que aún no se tiene certeza sobre el número total de personas que abandonaron sus comunidades.

La mayoría, indicaron, habría buscado refugio con familiares en Olinalá.

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