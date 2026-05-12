Crimen organizado o ‘celos’: imputan a dos adolescentes por asesinato del boxeador Sergio Daniel

El caso cobró relevancia nacional luego de que la madre de la víctima buscó acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer el caso y solicitar atención de las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la detención y formulación de imputación en contra de dos adolescentes por el homicidio del joven boxeador Sergio Daniel “N”, de 16 años, ocurrido en Ciudad Obregón, Sonora.

JONÁS ISRAEL Y CARLOS EDUARDO, DE 17 AÑOS, HABRÍAN PLANEADO ASESINAR A SERGIO DANIEL

La institución señaló que, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, se formuló imputación en contra de Jonás Israel “N” y Carlos Eduardo “N”, ambos de 17 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y ejecutado con brutal ferocidad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo en la colonia Los Ángeles, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

SERGIO DANIEL FUE ASESINADO POR DOS JÓVENES QUE VIAJABAN EN MOTOCICLETA

Las investigaciones establecen que Sergio Daniel “N”, de 16 años, caminaba sobre la calle San Dimas, entre Alhambra y Misión, cuando presuntamente fue interceptado por los dos adolescentes, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Según la Fiscalía, los imputados realizaron un ataque armado directo y sorpresivo utilizando armas de fuego, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

La audiencia inicial se llevó a cabo luego de que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ejecutaron órdenes de aprehensión contra ambos adolescentes.

PERITAJES BALÍSTICOS VINCULAN ARMAS ASEGURADAS CON EL CRIMEN

La FGJES detalló que durante las investigaciones fueron aseguradas armas calibre .40 y 9 milímetros presuntamente utilizadas durante la agresión.

Posteriormente, especialistas realizaron análisis de Balística Forense que confirmaron que ambas armas fueron utilizadas en el homicidio de Sergio Daniel.

La dependencia indicó que estos resultados fortalecieron los elementos científicos integrados a la carpeta de investigación y fueron presentados por el Ministerio Público durante la audiencia.

Las indagatorias también señalan que la agresión ocurrió sin dar oportunidad de defensa a la víctima.

JUEZ IMPONE INTERNAMIENTO PREVENTIVO A JÓVENES SEÑALADOS POR ASESINATO

Durante la audiencia inicial, la defensa de los adolescentes solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica.

Sin embargo, el juez especializado determinó imponer la medida cautelar de internamiento, al considerar la gravedad de los hechos y los elementos presentados por la representación social.

Los dos adolescentes permanecerán bajo el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes mientras continúan las diligencias correspondientes.

MADRE SEÑALÓ QUE ASESINATO TENDRÍA QUE VER CON RECLUTAMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO

Tras conocerse el asesinato, diversos medios de comunicación difundieron versiones que señalaban que el joven habría sido atacado luego de negarse a integrarse a actividades del crimen organizado.

La madre de Sergio Daniel declaró públicamente que revisó el teléfono celular de su hijo y encontró mensajes donde expresaba temor por jóvenes de su edad y estudiantes del CETIS 69 que, presuntamente, habrían sido reclutados por grupos criminales.

También señaló que su hijo menor, de siete años, habría sido golpeado por las mismas personas relacionadas con el caso.

El caso llegó posteriormente a la conferencia presidencial, donde la madre del joven buscó que la presidenta Claudia Sheinbaum conociera directamente los hechos y pidiera atención de las autoridades.