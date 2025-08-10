¿Cuánto costará la exportación del tomate fresco? Gobierno de México fija precio mínimo

México
/ 10 agosto 2025
    ¿Cuánto costará la exportación del tomate fresco? Gobierno de México fija precio mínimo
    México fija precio mínimo a exportación de tomates frescos FOTO: VANGUARDIA

Estados Unidos anunció que impondrá una cuota compensatoria del 17.09% a los tomates de México

El 10 de agosto se reportó que la administración de Sheinbaum, a través de las secretarias de Agricultura y Economía, decidió establecer precios mínimos para la exportación de tomates frescos.

En el documento, se precisó que la decisión ‘aplica únicamente a exportaciones definitivas y no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos

Presuntamente, se fijó el precio tras el fin de un acuerdo del 2019 que suspendía una investigación ‘antidumping’ con Estados Unidos.

La medida busca proteger la planta productiva nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno’ informó el gobierno de México.

Los precios mínimos en dólares, por kilogramos, para las variedades de tomates frescos serán:

*) 1, 70 dólares para el tomate cherry, Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, y otras variedades.

*) 0,95 dólares tomate en bola, sin tallo.

*) 1, 65 dólares tomate en bola, con tallo y 1,70 dólares en racimo-

*) 0, 88 dólares tomate Roma

La agencia de información, Reuters, compartió que el Departamento de Comercio de Estados Unidos impondrá una cuota compensatoria del 17.09% a los tomates frescos, provenientes de México. Esto por el fin del acuerdo del 2019.

