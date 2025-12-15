¿Cuánto costará la tarifa del Metro en la Ciudad de México?

El 15 de diciembre, uno de los principales temas de interés para los usuarios ha sido sobre el costo de la tarifa del Metro en la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tras afirmar la importancia de este medio de transporte para la población capitalina, informó sobre los precios que se implementarán en el 2026.

Durante la conferencia de prensa de Magdalena Mixihuca, Clara Brugada informó que la tarifa del metro en el 2026 se mantendrá en 5 pesos.

‘No vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante porque sabemos que aumentar la tarifa del Metro es darle un golpe al estómago del pueblo’ aseguró Brugada.

‘El metro es el más barato del mundo, la noticia es que no vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante, vamos a seguir subsidiando el metro’ añadió la Jefa de Gobierno.

No obstante, se hizo énfasis que este precio es el que se les da a los usuarios del medio de transporte público, pero que, en realidad, los costos de cada viaje son de 13 pesos. El corte ocurre gracias al subsidio del programa social que se ha implementado desde gobierno.

El costo de los 5 pesos se mantendrá a pesar de las renovaciones y nuevas instalaciones que están programadas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)