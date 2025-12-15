¿Cuánto costará la tarifa del Metro en la Ciudad de México?

México
/ 15 diciembre 2025
    ¿Cuánto costará la tarifa del Metro en la Ciudad de México?
    ¿Cuánto costará la tarifa del Metro en la Ciudad de México? FOTO: CUARTO OSCURO | Daniel Augusto

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre los precios que habrá para el 2026, mientras se hacen renovaciones y mejoras a las instalaciones

El 15 de diciembre, uno de los principales temas de interés para los usuarios ha sido sobre el costo de la tarifa del Metro en la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tras afirmar la importancia de este medio de transporte para la población capitalina, informó sobre los precios que se implementarán en el 2026.

Durante la conferencia de prensa de Magdalena Mixihuca, Clara Brugada informó que la tarifa del metro en el 2026 se mantendrá en 5 pesos.

No vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante porque sabemos que aumentar la tarifa del Metro es darle un golpe al estómago del pueblo’ aseguró Brugada.

El metro es el más barato del mundo, la noticia es que no vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante, vamos a seguir subsidiando el metro’ añadió la Jefa de Gobierno.

No obstante, se hizo énfasis que este precio es el que se les da a los usuarios del medio de transporte público, pero que, en realidad, los costos de cada viaje son de 13 pesos. El corte ocurre gracias al subsidio del programa social que se ha implementado desde gobierno.

El costo de los 5 pesos se mantendrá a pesar de las renovaciones y nuevas instalaciones que están programadas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

