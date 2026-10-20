Perforan primer pozo para evaluar fracking en México

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    Perforan primer pozo para evaluar fracking en México
    La perforación del pozo tiene como único objetivo revisar la disponibilidad y calidad del agua. CUARTOSCURO

La presidenta Sheinbaum dijo que se evalúa en un sitio en el que se busca descartar riesgos por contaminación en acuíferos

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal ya perforó un pozo profundo para estudiar la disponibilidad de agua salada que eventualmente podría utilizarse en la extracción de gas mediante fracturamiento hidráulico.

La Mandataria señaló que los trabajos se realizan en un solo sitio y que todavía falta determinar la cantidad y calidad del agua, así como descartar riesgos de contaminación de los acuíferos.

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“Recuerden que en este momento se determinó solamente un sitio y en ese sitio se está haciendo el análisis del agua primero antes que nada”, explicó.

“Ya se hizo el pozo, ya se llegó al nivel de profundo para ver el tipo de agua que hay, hay que garantizar cuánta agua, qué tipo de agua y que no haya contaminación con mantos acuíferos”.

El 6 de agosto, el Gobierno federal anunció que iniciaría perforaciones de investigación hidrogeológica para comprobar la existencia de agua salada profunda antes de decidir si es viable aprovechar yacimientos de gas no convencional.

En aquella presentación, especialistas convocados por la Secretaría de Ciencia señalaron que los pozos serían exclusivamente de investigación del agua y no para extraer gas.

También recomendaron descartar la explotación de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla, por considerarla social y ambientalmente inviable, y sujetar cualquier proyecto en otras regiones a estudios adicionales.

La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aclaró posteriormente ante diputados que no existían condiciones para autorizar la explotación mediante fracturamiento hidráulico y que los trabajos permitidos se limitaban a comprobar la disponibilidad de agua salada.

Este martes, en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que, aun después de conocer los resultados del pozo, será necesario realizar nuevas evaluaciones para determinar la factibilidad del proyecto.

“Y después de eso todavía viene un proceso de estudio adicional para ver su factibilidad y la idea es que sea un reciclamiento de aguas, es el objetivo. Pero todavía está en estudio”, afirmó.

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