Dan acceso a Defensa al mercado de aeronaves del Ejército de Estados Unidos

CDMX.- Los gobiernos de México y Estados Unidos suscribieron un convenio que permite a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acceder al mercado digital del Ejército de los Estados Unidos.

De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, esta Declaración de Intención facilitará a las Fuerzas Armadas la adquisición de sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a “costos competitivos”.