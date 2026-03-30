Cuestionan capacidad de la Marina y ASEA ante reacción en el derrame del Golfo

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México
/ 30 marzo 2026
    Cuestionan capacidad de la Marina y ASEA ante reacción en el derrame del Golfo
    Analistas advierten que esta falta de capacidad técnica y la laxitud de la ASEA ahuyentarán inversiones y serán un punto crítico en la próxima revisión del T-MEC. REFORMA

Mientras autoridades señalan a buque en Coatzacoalcos, ingenieros aclaran que estos barcos usan diésel, mientras que el desastre presenta una emulsión de crudo

Después de que el Gobierno federal atribuyera el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México a un buque frente a las costas de Coatzacoalcos, Veracruz, y a dos chapopoteras naturales, especialistas cuestionaron las capacidades y los procedimientos para contener el desastre, lo que podría afectar las posibles inversiones en el sector.

Es preocupante que Petróleos Mexicanos (Pemex) y las autoridades tarden tanto para tener la información exacta, o que la guarden, señalaron.

“Actualmente, las técnicas de análisis químicas son muy específicas. Si sabes qué crudo es, sabes de dónde salió. Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) tienen el análisis químico del crudo que se produce y de ahí se puede concluir si fue de plataforma o tubería (submarina)”, aseguró una fuente que pidió el anonimato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derrame-en-el-golfo-afectaria-inversion-privada-de-pemex-y-revision-del-t-mec-GM19731744

Dijo que un buque pequeño de servicios que apoya las labores de Pemex no lleva crudo, lleva diésel para apoyo de las plataformas, y eso no generaría un gran derrame ni forma de chapopote.“Si fue un buque privado que lleva crudo, qué demonios está haciendo un buque privado que lleva crudo que no está identificado por Pemex”, dijo.

El jueves, la filial de Eni en el país aseguró, tras revisión y monitoreo de sus activos, que no había sufrido ningún derrame.

Ramsés Pech, ingeniero químico y especialista en temas energéticos, destacó que se perdió el foco de tratar el derrame como tal y tardaron mucho en reaccionar.“Un derrame no se mide por la mancha, sino por el volumen, trayectoria, recuperación y daño”, destacado.

“Hay que dejarlo bien claro: los barcos que están en la zona de la Sonda de Campeche de logística para servicios a las plataformas, muchos de ellos, llevan combustible como diésel, pero la vertiente, en dado caso que la haya hecho uno de estos barcos, hace una película como un arcoíris, no la emulsión espesa formada por petróleo crudo y agua que se presentará en las playas” .

Javier Estrada, analista de energía, señaló que este derrame y una serie de incidentes en el sector cada vez de mayor frecuencia y magnitud (como el incendio en Dos Bocas) exhiben un modelo regulatorio bastante laxo.

"No contamos con procedimientos ni autonomía suficientes en el sector energético para prevenir, investigar y sancionar; ni la Marina ni la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) están capacitadas para este tipo de incidentes”, opinó.

Advirtió que estos desastres podrían afectar posibles asociaciones de Pemex con privados y generar cuestionamientos sobre el modelo energético del país en el marco de la revisión del Tratado con UE y Canadá. Estrada advirtió que ahora no solo se cuestionaría por qué Pemex no puede ser más productivo, sino que tiene bastantes deficiencias en cuanto a riesgos de accidentes.

"Ninguna empresa se quiere Aliar con alguien que no tiene controles. Hay que cumplir con autorregulaciones y protocolos para asociarse. Puede repercutir en con quién se puede asociar Pemex", escribió.“Es necesario que el modelo regulatorio sea revisado para dar certidumbre y aumentar la inversión”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-con-vida-a-primer-minero-atrapado-en-la-mina-santa-fe-en-el-rosario-sinaloa-BM19731077

Pech demostró que lo más importante es que Pemex y las instancias gubernamentales necesitan mejorar la tecnología para tener una respuesta más rápida y más amplia. "¿Qué nos falta? Tecnología. ¿Pemex o las autoridades como la ASEA tienen el dinero suficiente? No creo" , comentó.

“Si hubieran sido las chapopoteras o algo por el estilo y lo hubieran detectado por medios satelitales en tiempo real, se podría hacer una prevención más rápida de lo que se está realizando hoy en día” .

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