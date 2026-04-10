Cuestionan permanencia de Tatiana Clouthier en la SRE rumbo a Nuevo León 2027

Uno de los compañeros, amigo cercano a mi familia, me preguntó directo: ¿habrá que apoyarla? Otro colega cuestionó que si Tatiana ganaba, ¿se movería hacia el centro ideológico o seguiría la línea radical de la 4T de los últimos 3 años dictada desde el Gobierno federal?

Obvia decir que un número importante de los asistentes son o viven en Monterrey, por lo que un tema obligado de conversación fue la postulación de Tatiana, mi hermana, a la precandidatura por la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Otro tema que surgió es que, de acuerdo con lo publicado en sus redes sociales, se podría concluir que Tatiana ya anda en precampaña, aunque cuidadosa del discurso para no caer en una ilegalidad. La pregunta que surge es: ¿Por qué no ha renunciado a su cargo en la SRE? ¿Es ético mantener una posición en el Poder Ejecutivo ya la par estar promoviendo su imagen con multas electorales?

La respuesta a estos cuestionamientos se dio en partes y así lo haré ahora. Primero, creo que Tatiana debería de renunciar a su puesto para dedicarse a promover su persona como aspirante a la gubernatura de Nuevo León. El directorio del IME sigue presentando a la Mtra. Tatiana Clouthier como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El decreto por el que se crea el IME señala en el artículo 2 que “el objeto del instituto será promover estrategias... tendientes a fortalecer sus vínculos (de las comunidades) con México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelvan, así como ejecutar directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior” .

Ver a Tatiana en sus redes sociales acercándose a las comunidades de Nuevo León da gusto por su interés de dialogar, pero esta tarea es totalmente ajena al objetivo del IME, que busca vinculación con las comunidades de mexicanos en el extranjero.

Por otro lado, la trascendencia de la elección del 6 de junio de 2027 deberá centrarse en si los mexicanos seremos capaces de recobrar el rumbo del desarrollo político, económico y social del país, generando los contrapesos institucionales que exigen el ejercicio sano del poder en toda sociedad democrática. Esto significa empezar por quitarle a Morena la mayoría en el Congreso y, en 2027, existe posibilidad de establecer un límite al poder en la Cámara de Diputados federal.

Si bien la aspiración de Tatiana por la gubernatura del principal estado industrial del país es genuina, apoyar a Morena para la gubernatura en dicho estado es provocar que la elección de gobernador “jale” posibles triunfos para diputados locales y federales a favor de Morena, lo que no es deseable; y Nuevo León cuenta con 14 diputados federales.