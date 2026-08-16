Culiacán registra seis asesinatos el fin de semana; dos fueron acribillados frente a Palacio de Gobierno

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México
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    Culiacán registra seis asesinatos el fin de semana; dos fueron acribillados frente a Palacio de Gobierno
    Los ocupantes de un vehículo Versa de color blanco, de modelo reciente, fueron acribillados con disparos de fusiles automáticos. CUARTOSCURO

No se logró detener a los responsables del doble homicidio pese a la vigilancia en la zona

CULIACÁN, SIN.- La capital del estado de Sinaloa volvió a ser cimbrada por la violencia con seis nuevos asesinatos, dos de ellos, tuvieron lugar frente al Palacio de Gobierno, en donde los ocupantes de un vehículo Versa de color blanco, de modelo reciente, fueron acribillados con disparos de fusiles automáticos.

El vehículo en que viajaban las dos víctimas de apariencia jóvenes aún no identificados, quedó en sentido contrario, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina, Constitución, en Centro de Sinaloa, donde los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron las actas respectivas sobre el número de impactos que recibió el vehículo y sus ocupantes.

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Pese a que en el Palacio de Gobierno se mantiene una continua vigilancia externa con policías municipales, estatales y personal del ejército, no se logró detener a los responsables de este doble homicidio, los atacantes lograron huir de esa zona.

ATACAN A TIROS A DOS PERSONAS EN UN EXPENDIO

En el interior de un expendio de cerveza, ubicado en el fraccionamiento Infonavit, Barrancos, en la parte sur-poniente de la capital del estado, dos personas del sexo masculino, identificados como Javier “N”, de 47 años y Jorge “N”, de 45 años, fueron blanco de un ataque a balazos, ambos fallecieron en el lugar de los hechos.

$!Las dos víctimas fueron asesinadas con ráfagas de fusiles automáticos, siguen sin ser identificadas.
Las dos víctimas fueron asesinadas con ráfagas de fusiles automáticos, siguen sin ser identificadas. Cuartoscuro

Jesús Alberto “N”, de 29 años de edad, fue asesinado de varios disparos, cuando subía por las escalinatas a un puente peatonal de la comunidad del Campo el Diez, en la salida sur de Culiacán, sus atacantes, al verlo caer muerto, lograron huir del lugar.

PRIVAN DE LA VIDA A OTROS DOS EN CULIACÁN

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad sobre disparos en el puente peatonal que cruza la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura del Campo el Diez, al presentarse confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

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En un sexto hecho de violencia que se registró en la colonia el Mirador, en Culiacán, una persona de nombre José “N”, de 40 años, fue privado de la vida de varios disparos, cuando se encontraba fuera de su domicilio, sus agresores que viajaban en una motocicleta, se alejaron rápidamente del lugar.

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