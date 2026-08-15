Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con arsenal en Mazatlán

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    Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con arsenal en Mazatlán
    Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Cuartoscuros

Fueron localizados mediante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en este municipio

CDMX.- Dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que transportaban un arsenal en un tractocamión, fueron detenidos por fuerzas federales y estatales en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal Preventiva, localizaron a los hombres mediante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en este municipio.

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Detalló que les aseguraron un tractocamión que en su interior transportaba 19 armas largas, mil 131 cargadores, 15 mil 480 cartuchos de diferentes calibres y diverso equipo táctico.

DETENIDOS SON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA FGR

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, Sinaloa, con la intención de continuar con las investigaciones, acciones periciales correspondientes y determinar su situación jurídica, agregó dicha dependencia por medio de un comunicado.

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Aseguró que su detención se llevó a cabo con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense.

ASESINAN A DOS FRENTE A PALACIO DE CULIACÁN

Frente al Palacio de Gobierno, en el centro de Sinaloa, dos personas del sexo masculino que viajaban en un vehículo Versa, de color blanco, fueron acribilladas a balazos con fusiles automáticos; sus atacantes lograron eludir la vigilancia que se mantiene en la sede del Poder Ejecutivo.

La unidad en la que viajaban las víctimas quedó en sentido contrario sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina Constitución, por uno de los accesos a Palacio de Gobierno, por lo que la zona fue acordonada por agentes estatales, del Ejército y la Guardia Nacional.

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Las fuertes detonaciones de las armas automáticas causaron alarma entre comensales que se encontraban en esos momentos en una de las sucursales de una cadena de restaurantes y pastelería, los cuales tuvieron que buscar refugio en el negocio.

Pese a que en torno al Palacio de Gobierno se mantiene una continua vigilancia de policías municipales, estatales y personal del ejército, no se logró detener a los responsables de este doble homicidio.

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