Denuncian a 13 aspirantes a la coordinación de la 4T en Sinaloa; acusan actos anticipados de campaña

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Denuncian a 13 aspirantes a la coordinación de la 4T en Sinaloa; acusan actos anticipados de campaña
    Los promoventes de la denuncia esgrimieron ante el IEE que los aspirantes violan la ley. Cuartoscuro

Empresarios y miembros de la sociedad civil presentaron una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral

CULIACÁN, SIN.- Por considerar que los 13 aspirantes a ocupar la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación disfrazan actos anticipados de campaña, bajo el argumento de que están en territorio y celebran asambleas, empresarios y miembros de la sociedad civil presentaron una denuncia ante el órgano electoral estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cnte-acuerda-con-sheinbaum-1300-nuevas-plazas-para-oaxaca-GK22824112

Ante el Instituto Estatal Electoral, los promoventes esgrimieron que bajo el argumento de participar en un proceso interno de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, los aspirantes violan la ley, por lo que deben ser sancionados e investigarse el origen de los recursos que utilizan para promoverse en reuniones y panfletos que distribuyen.

MORENISTAS HAN DESPLEGADO CAMPAÑAS ELECTORALES, DENUNCIAN

Martha Reyes Zazueta, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que participó en la denuncia, observó que con mucha anticipación los morenistas han desplegado verdaderas campañas electorales, por lo que es necesario que el órgano electoral estatal abra una investigación a fondo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/lenia-batres-senala-animadversion-insana-de-sus-colegas-en-la-corte-ministros-niegan-atacarla-NK22823196

La líder empresarial apuntó que llama la atención que los 13 aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación recorran los veinte municipios, visiten hogares, convoquen a reuniones, distribuyan toda clase de propaganda, sin que se conozca el origen del dinero que invierten en estas campañas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas
Partidos políticos

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo
PVEM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Glotón Andy

Glotón Andy
true

Jesús Ramírez y su dedicatoria a los periodistas críticos

Sheinbaum explicó que una línea podría ser suspendida si no cumple con el registro, pero no hay una cancelación automática confirmada después de la prórroga.

Sheinbaum aclara qué pasará con las líneas telefónicas que no se han registrado tras la prórroga... ¿Van a cancelarlas?
Estados Unidos reanudó sus actividades oficiales en Michoacán y las exportaciones de aguacate hacia su territorio, informó el embajador Ronald Johnson.

Estados Unidos reanuda la supervisión y exportación de aguacate en Michoacán tras recibir amenazas
Sheinbaum reabrió el registro del programa Pensión del Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse
La SCJN validó el traslado de recursos no reclamados de cuentas Afore al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero los trabajadores y sus beneficiarios conservan el derecho de solicitar el dinero.

¿Me pueden quitar la pensión?... Si a los 70 años no reclamas el dinero de tu Afore, el gobierno lo puede transferir a Pensiones del Bienestar
El grupo BTS vuelve a estar en el centro de una polémica en redes sociales.

¿Por qué están cancelando a RM y J-Hope de BTS? La foto con Chris Brown que desató polémica
Terrel Williams conectó varios golpes ilegales en la nuca de Prichard Colón durante el combate disputado en octubre de 2015.

¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia