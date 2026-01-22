‘El Bótox’ pidió a Trump intervenir en México por la corrupción

México
/ 22 enero 2026
    ‘El Bótox’ pidió a Trump intervenir en México por la corrupción
    César Alejandro ’N’, alias ‘El Bótox’, quien fue detenido este jueves en Michoacán, pidió al presidente de Estados Unidos Donald Trump que intervenga en México para erradicar la corrupción que impera en el país. X

Se trata de una serie de videos publicados, en uno negó su responsabilidad en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo

César Alejandro ’N’, alias ‘El Bótox’, quien fue detenido este jueves en Michoacán, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, pidió al presidente de Estados Unidos Donald Trump que intervenga en México para erradicar la corrupción que impera en el país.

Fue a través de un video que el presunto líder criminal del grupo Los Blancos de Troya acusó al secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, de tener el penal de Morelia “lleno de droga”.

TE PUEDE INTERESAR: Desata narcobloqueos captura de ‘El Botox’ en Michoacán

Por lo que solicitó a Trump que deje de deportar migrantes mexicanos y los integre a su mercado laboral, así como pidió su intervención en México.

“Esperamos que muy pronto, me gustaría que Estados Unidos ya entrara a México por todo lo que está pasando, señor presidente de Estados Unidos, le pido de la manera más atenta ya no deporte a la gente que tenga allá en Estados Unidos, úsela para trabajar, lime poquito las asperezas para que la gente lo acepte porque la verdad tienen un buen gobierno que nunca anda pidiendo mochadas como el de México, ocupamos un buen gobierno en México. Ocupamos un buen gobierno y para eso ocupamos que ya ustedes no nos anden repatriando, que nos acepte y si va a entrar a México entre, porque se ocupa”, dice César Alejandro ’N’ en el video dado a conocer el 12 de enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Rompió ‘El Botox’ con ‘El Abuelo’ para controlar extorsiones

Se trata de una serie de videos publicados por el señalado, en uno negó su responsabilidad en diversos hechos violentos, como el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, y pidió la liberación de familiares detenidos como su esposa e hija., además de que acusó a otras personas (familia de Bravo) de presuntos vínculos criminales.

Además, solicitó la intervención del gobierno estadounidense y la ONU para investigar al Estado mexicano, al que calificó como “la mafia más grande”.

DETENCIÓN DE ‘EL BÓTOX’

“Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Bótox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, así de perdón, de Michoacán, así como en la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Estamos en permanente comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña para esta detención”, declaró García Harfuch durante la conferencia.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Michoacán a César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, objetivo prioritario por extorsión y homicidios

En su mensaje ante medios de comunicación, el titular de la SSPC indicó que Carlos Alejandro “N” es señalado como responsable de extorsiones a productores agrícolas, principalmente limoneros, así como de otros delitos de alto impacto.

“Este sujeto es responsable de extorsión a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos el lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Se informará más adelante, muchas gracias”, añadió el secretario.

