Da México luz verde para extradición de ‘El 500’ a Estados Unidos

México
/ 8 agosto 2025
    Da México luz verde para extradición de ‘El 500’ a Estados Unidos
    El presunto operador del Cártel de Sinaloa fue capturado en diciembre de 2024 | Foto: Especial

La Secretaría de Relaciones avaló el traslado del líder criminal

CDMX.- El Gobierno Federal concedió a Estados Unidos la extradición de Jehonany Alexander Valdéz Serrano, alias “El Quinientos”, “El 500” o “El Ingeniero”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa que fue arrestado en Culiacán en diciembre de 2024.

En el último mes del año pasado elementos de la Fiscalía General de la República, adscritos a Interpol, en coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron la detención con fines de extradición.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

Los registros judiciales indican que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avaló su entrega y traslado el cinco de marzo del presente año, acción que no se ha concretado porque el señalado tramitó un amparo.

“El 500” es requerido por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, debido a que se le señala por los cargos de asociación delictuosa y tráfico de drogas.

Desde su detención estuvo recluido en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, hasta que hace unas semanas fue reinstalado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS-Durango”, en el municipio de Gómez Palacio.

TE PUEDE INTERESAR: Opositores pueden participar en la reforma electoral: Sheinbaum

El presunto operador del Cártel de Sinaloa está bajo la mira de autoridades estadounidenses por delitos contra la salud y asociación delictuosa, además ya había sido sentenciado en 2008 a 36 meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada.

La captura de el líder criminal ocurrió en medio de la disputa que tienen las dos facciones más fueres del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, que inició tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos.

Temas


Estados Unidos

COMENTARIOS

Selección de los editores
La FGR aseguró armas, droga y un vehículo durante la detención de Jaret Roberto Hernández Rojas, presunto responsable del asesinato de un fiscal y miembro del Cártel del Golfo

Cae presunto implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; lo vinculan con el Cártel del Golfo
Claudia Sheinbaum negó que el gobierno mexicano tenga pruebas que vinculen a Nicolás Maduro con cárteles como el de Sinaloa, en respuesta a las acusaciones del gobierno estadounidense.

¿Nicolás Maduro tiene nexos con cárteles mexicanos?... esto dijo Sheinbaum en La Mañanera
De acuerdo a The New York Times, Donald Trump, habría firmado una orden secreta en la que instruye al Pentágono a que utilice la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina.

Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que mantendrán colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad | Foto: Cuartoscuro

Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

Desmantelan en Guadalupe, Nuevo León, sistema clandestino de videovigilancia presuntamente usado por el crimen organizado para monitorear a la policía.

Desmantelan en NL sistema de videovigilancia del crimen organizado; era utilizado para espiar a policías
Soriana y Del Sol ofrecen descuentos especiales en artículos escolares como cuadernos, mochilas y colores, ideales para aprovechar antes del inicio del ciclo escolar

Regreso a Clases: Soriana y Del Sol ponen en oferta los útiles escolares hasta con 40% de descuento
Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes.

¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista
El Estadio BBVA, sede de Rayados, recibirá uno de los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, consolidando a Monterrey como ciudad clave en la justa internacional.

Monterrey será sede del repechaje rumbo al Mundial 2026: así se prepara el Estadio BBVA