Da México luz verde para extradición de ‘El 500’ a Estados Unidos

CDMX.- El Gobierno Federal concedió a Estados Unidos la extradición de Jehonany Alexander Valdéz Serrano, alias “El Quinientos”, “El 500” o “El Ingeniero”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa que fue arrestado en Culiacán en diciembre de 2024.

En el último mes del año pasado elementos de la Fiscalía General de la República, adscritos a Interpol, en coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron la detención con fines de extradición.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

Los registros judiciales indican que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avaló su entrega y traslado el cinco de marzo del presente año, acción que no se ha concretado porque el señalado tramitó un amparo.

“El 500” es requerido por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, debido a que se le señala por los cargos de asociación delictuosa y tráfico de drogas.

Desde su detención estuvo recluido en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, hasta que hace unas semanas fue reinstalado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 “CPS-Durango”, en el municipio de Gómez Palacio.

TE PUEDE INTERESAR: Opositores pueden participar en la reforma electoral: Sheinbaum

El presunto operador del Cártel de Sinaloa está bajo la mira de autoridades estadounidenses por delitos contra la salud y asociación delictuosa, además ya había sido sentenciado en 2008 a 36 meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada.

La captura de el líder criminal ocurrió en medio de la disputa que tienen las dos facciones más fueres del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, que inició tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos.