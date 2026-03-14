Da SHCP subsidio, pero sólo a diesel

Con el fin de contener la inflación, el Gobierno otorgará un estímulo fiscal únicamente al precio del diesel, y dejará sin subsidio a las gasolinas Magna y Premium.

De la semana del 14 al 20 de marzo, Hacienda aplicará un estímulo de 35.21 por ciento a través del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) del diesel, con lo que se reducirá la cuota en 2.5924 pesos por litro, según un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

TE PUEDE INTERESAR: Reprocha Sergio Mayer ser el único morenista señalado

Con esto, la cuota de IEPS será de 4.7710 pesos por litro, cuando la semana pasada era de 7.3634 pesos.

Al no aplicarse subsidio a las gasolinas, quedarán en 6.7001 y 5.6559 pesos por litro de Magna y Premium, respectivamente.

”Es un reconocimiento de la importancia de mantener la inflación contenida, porque al final del dÌa las mercancías en este País se mueven con el diesel”, explicó Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

”La inflación está por encima de 4 por ciento y en ese sentido el Gobierno está buscando que no se descontrole”, dijo en entrevista.

El Gobierno no aplicaba estímulos a los combustibles desde el 12 de abril de 2025, sin embargo, en las dos últimas semanas los precios se han visto presionados por el alza del petróleo debido a la guerra en el Medio Oriente.

Ocampo añadió que, si el conflicto en Medio Oriente, se prolonga será difícil mantener el tope de 24 pesos por litro a la Magna.