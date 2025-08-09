Dan el último adiós a Fernandito, menor hallado sin vida tras ser secuestrado por deuda

Fernandito, niño de cinco años, hallado sin vida el pasado 4 de agosto en un predio de la colonia Ejidal El Pino, fue despedido entre porras, globos blancos y flores, familiares, vecinos y amigos. El cuerpo fue entregado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a su familia, que este sábado lo trasladó a un panteón municipal para su sepelio.

De acuerdo con la información presentada el 8 de agosto durante la audiencia inicial de formulación de imputación, el menor fue localizado dentro de un costal blanco y con las manos atadas con vendas. Las autoridades indicaron que el caso se investiga bajo la hipótesis de que fue sustraído de su madre como medida de presión para el pago de un préstamo de mil pesos.

Por este hecho, tres personas fueron detenidas: Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”. El juez decretó prisión preventiva justificada para los imputados, quienes permanecen en el Penal de Nezahualcóyotl mientras continúa la investigación por el probable delito de desaparición de persona en agravio de un menor.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito