Dan el último adiós a Fernandito, menor hallado sin vida tras ser secuestrado por deuda

México
/ 9 agosto 2025
    Fernandito, niño de cinco años hallado sin vida en Los Reyes, La Paz, fue despedido con globos, flores y porras, mientras tres personas enfrentan prisión preventiva por su presunta participación en su desaparición FOTO: VANGUARDIA

Familiares, vecinos y amigos acompañaron el cortejo fúnebre de Fernandito, recordándolo con sus juguetes y dulces favoritos

Fernandito, niño de cinco años, hallado sin vida el pasado 4 de agosto en un predio de la colonia Ejidal El Pino, fue despedido entre porras, globos blancos y flores, familiares, vecinos y amigos. El cuerpo fue entregado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a su familia, que este sábado lo trasladó a un panteón municipal para su sepelio.

De acuerdo con la información presentada el 8 de agosto durante la audiencia inicial de formulación de imputación, el menor fue localizado dentro de un costal blanco y con las manos atadas con vendas. Las autoridades indicaron que el caso se investiga bajo la hipótesis de que fue sustraído de su madre como medida de presión para el pago de un préstamo de mil pesos.

Por este hecho, tres personas fueron detenidas: Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”. El juez decretó prisión preventiva justificada para los imputados, quienes permanecen en el Penal de Nezahualcóyotl mientras continúa la investigación por el probable delito de desaparición de persona en agravio de un menor.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito

VECINOS DE FERNANDITO DECLARAN QUE MENOR VIVÍA EN CONDICIONES DE CARENCIA

Fernandito vivía con su madre en la colonia Lomas de San Isidro, zona caracterizada por la falta de pavimentación, la escasez de servicios básicos y altos índices de marginación. La familia residía en una pequeña estancia de un inmueble en obra negra.

Vecinos señalaron que, a pesar de las carencias, el menor era conocido por su carácter sociable y colaborador. “Se encontraba mucho en esta zona porque apoyaba a los comerciantes para colocar sus puestos cuando acompañaba a su mamá, era muy sonriente y amigable”, relató Alex Alexis, delegado de la colonia.

Sus juguetes favoritos eran los carritos, aunque también tenía algunos peluches, en su mayoría obsequios de comerciantes a quienes ayudaba en tareas sencillas como recoger basura o realizar mandados.

TE PUEDE INTERESAR: Torturado, sin alimentos ni agua... así fue asesinado Fernandito, niño de 5 años, por una deuda de mil pesos

Fernandito estaba inscrito en el Jardín de Niños Juan Luis Vives, ubicado en la colonia Geovillas de San Isidro. Padres de familia y vecinos coinciden en que, pese a las dificultades, el menor participaba activamente en las actividades escolares.

Siempre se vio que el niño carecía de cositas, había días que llegaba a la escuela con hambre, comentó Liliana Gómez, vecina de la zona. Otra residente, que prefirió mantener el anonimato, señaló: “Varias veces le poníamos su lunch porque veía a los demás que comían y él también quería. Era muy alegre, con mucha energía y muy platicador”.

