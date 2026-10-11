De Gilberto a Otis: los 5 huracanes que dejaron una huella imborrable en México

México se encuentra expuesto al impacto de ciclones tropicales por sus costas en el océano Pacífico y el Atlántico. A lo largo de su historia, varios huracanes han dejado comunidades devastadas, pérdidas humanas y daños millonarios.

La intensidad de los vientos no es el único factor que determina sus consecuencias. Las lluvias acumuladas, las inundaciones y los deslaves también pueden convertir un fenómeno meteorológico en una emergencia de grandes dimensiones.

Estos son cinco de los huracanes y sistemas ciclónicos más devastadores que han afectado a México, considerados por su impacto humano, económico y territorial.

1. HURACÁN OTIS: LA DEVASTACIÓN DE ACAPULCO EN 2023

El 25 de octubre de 2023, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, como categoría 5, después de intensificarse de manera extraordinaria en pocas horas.

Sus vientos destruyeron viviendas, dañaron hospitales y comercios e interrumpieron servicios esenciales. La infraestructura turística también sufrió afectaciones severas, con hoteles y establecimientos que quedaron parcialmente destruidos.

El desastre evidenció los riesgos que enfrentan las ciudades costeras ante ciclones de rápida intensificación. Otis se convirtió en uno de los episodios más costosos y destructivos para Guerrero en la historia reciente.

2. HURACÁN WILMA: EL GOLPE AL TURISMO EN 2005

Wilma impactó la península de Yucatán en octubre de 2005 y provocó daños importantes en Cozumel, Cancún y la Riviera Maya.

El ciclón permaneció durante un periodo prolongado cerca de la región, lo que agravó las inundaciones y los daños causados por los vientos y el oleaje.

Hoteles, carreteras, comercios y aeropuertos sufrieron afectaciones. La recuperación de la actividad turística tomó tiempo y requirió importantes recursos económicos.