De Gilberto a Otis: los 5 huracanes que dejaron una huella imborrable en México
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Desde inundaciones históricas hasta la destrucción de zonas turísticas, estos cinco fenómenos meteorológicos provocaron pérdidas humanas y daños materiales que marcaron al país.
México se encuentra expuesto al impacto de ciclones tropicales por sus costas en el océano Pacífico y el Atlántico. A lo largo de su historia, varios huracanes han dejado comunidades devastadas, pérdidas humanas y daños millonarios.
La intensidad de los vientos no es el único factor que determina sus consecuencias. Las lluvias acumuladas, las inundaciones y los deslaves también pueden convertir un fenómeno meteorológico en una emergencia de grandes dimensiones.
Estos son cinco de los huracanes y sistemas ciclónicos más devastadores que han afectado a México, considerados por su impacto humano, económico y territorial.
1. HURACÁN OTIS: LA DEVASTACIÓN DE ACAPULCO EN 2023
El 25 de octubre de 2023, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, como categoría 5, después de intensificarse de manera extraordinaria en pocas horas.
Sus vientos destruyeron viviendas, dañaron hospitales y comercios e interrumpieron servicios esenciales. La infraestructura turística también sufrió afectaciones severas, con hoteles y establecimientos que quedaron parcialmente destruidos.
El desastre evidenció los riesgos que enfrentan las ciudades costeras ante ciclones de rápida intensificación. Otis se convirtió en uno de los episodios más costosos y destructivos para Guerrero en la historia reciente.
2. HURACÁN WILMA: EL GOLPE AL TURISMO EN 2005
Wilma impactó la península de Yucatán en octubre de 2005 y provocó daños importantes en Cozumel, Cancún y la Riviera Maya.
El ciclón permaneció durante un periodo prolongado cerca de la región, lo que agravó las inundaciones y los daños causados por los vientos y el oleaje.
Hoteles, carreteras, comercios y aeropuertos sufrieron afectaciones. La recuperación de la actividad turística tomó tiempo y requirió importantes recursos económicos.
3. HURACÁN GILBERTO: EL CICLÓN QUE AZOTÓ EL NORESTE
En septiembre de 1988, Gilberto llegó a la península de Yucatán como huracán categoría 5. Posteriormente, cruzó el golfo de México y afectó Tamaulipas y Nuevo León.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el fenómeno provocó 225 muertes y dejó miles de personas damnificadas.
En Monterrey, las lluvias ocasionaron el desbordamiento del río Santa Catarina, con graves consecuencias para la población y la infraestructura urbana.
4. HURACÁN PAULINA: LAS LLUVIAS QUE DEVASTARON GUERRERO
En octubre de 1997, Paulina impactó las costas de Oaxaca y Guerrero como huracán categoría 4.
Las precipitaciones extraordinarias provocaron inundaciones repentinas, deslaves y flujos de lodo, especialmente en Acapulco. El agua arrastró viviendas y vehículos, mientras varias comunidades quedaron incomunicadas.
El CENAPRED documentó más de 300 fallecimientos asociados con el desastre. Paulina permanece como uno de los episodios más trágicos por sus consecuencias humanas.
5. INGRID Y MANUEL: UNA EMERGENCIA EN 2013
En septiembre de 2013, los ciclones Ingrid, en el golfo de México, y Manuel, en el Pacífico, afectaron al país en fechas cercanas.
La interacción de ambos sistemas generó lluvias intensas, inundaciones y deslaves en numerosas entidades. Guerrero fue una de las zonas más afectadas, particularmente por el desastre ocurrido en la comunidad de La Pintada.
Según el CENAPRED, el fenómeno combinado dejó 157 fallecimientos y más de 1.6 millones de personas afectadas.
¿POR QUÉ ESTOS HURACANES FUERON TAN DESTRUCTIVOS?
Los cinco casos muestran que el impacto de un ciclón no depende exclusivamente de su categoría. La duración de las lluvias, las condiciones del terreno, la infraestructura y la exposición de las comunidades pueden aumentar considerablemente los daños.
Por ello, consultar los avisos oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil y evitar zonas inundadas o susceptibles a deslaves son medidas fundamentales para reducir los riesgos durante la temporada de huracanes.