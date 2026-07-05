Decomisan más de mil cervezas en Reforma durante operativo de seguridad previo al México-Inglaterra
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Las labores de supervisión están enfocadas en inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública, informó la Secretaría de Gobierno
CDMX.- La Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la Ciudad de México informó que como parte del operativo de seguridad por el partido México contra Inglaterra, decomisaron más de mil latas de cerveza en Paseo de la Reforma.
La dependencia explicó que las labores de supervisión están enfocadas en inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública.
Hasta el corte de las 13:00 horas se decomisaron y destruyeron mil 100 latas de cerveza y 18 botellas de bebidas alcohólicas en el corredor de Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y Avenida Juárez.
SE RETIRARON 153 COMERCIOS
También se procedió al retiro de 153 comercios que impedían el libre tránsito de los aficionados que acudirán a la zona para ver el partido en las pantallas que colocó el Gobierno de la Ciudad.
La SECGOB informó que mantendrá el operativo para garantizar que las celebraciones se realicen en orden y con seguridad.