Decomisan más de mil cervezas en Reforma durante operativo de seguridad previo al México-Inglaterra

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    Decomisan más de mil cervezas en Reforma durante operativo de seguridad previo al México-Inglaterra
    Hasta el corte de las 13:00 horas se decomisaron y destruyeron mil 100 latas de cerveza y 18 botellas de bebidas alcohólicas. Cuartoscuro

Las labores de supervisión están enfocadas en inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública, informó la Secretaría de Gobierno

CDMX.- La Secretaría de Gobierno (SECGOB) de la Ciudad de México informó que como parte del operativo de seguridad por el partido México contra Inglaterra, decomisaron más de mil latas de cerveza en Paseo de la Reforma.

La dependencia explicó que las labores de supervisión están enfocadas en inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/colectivos-protestan-por-desaparecidos-en-inmediaciones-del-angel-de-la-independencia-PI21921709

Hasta el corte de las 13:00 horas se decomisaron y destruyeron mil 100 latas de cerveza y 18 botellas de bebidas alcohólicas en el corredor de Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y Avenida Juárez.

SE RETIRARON 153 COMERCIOS

También se procedió al retiro de 153 comercios que impedían el libre tránsito de los aficionados que acudirán a la zona para ver el partido en las pantallas que colocó el Gobierno de la Ciudad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aficion-mexicana-hace-serenata-fuera-del-hotel-de-la-seleccion-de-inglaterra-GI21921142

La SECGOB informó que mantendrá el operativo para garantizar que las celebraciones se realicen en orden y con seguridad.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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