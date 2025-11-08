Decomiso de vehículos monstruo se dispara en 5 años en México; cada vez están más blindados
El Ejército decomisó 643 ‘vehículos monstruo’ en 5 años, con un aumento del 100% en el primer semestre de 2025. Tamaulipas, Michoacán y Jalisco son líderes en blindaje
A cinco años del primer decomiso de un vehículo monstruo en México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reportaron el decomiso de 643 vehículos con alto blindaje durante los últimos 5 años. Tan solo en el primer semestre del 2025 se reportó el decomiso de 194.
Mediante respuestas a solicitudes de información se confirmó una tendencia al alza en el decomiso de vehículos, por un lado, dando señales del crecimiento de la producción de estos vehículos como el resultado de operativos desplegados, principalmente en Tamaulipas, Michoacán, Jalisco y Sinaloa.
El primer registro en las estadísticas oficiales fue en Reynosa y un segundo más dos años después, en 2022. Fue a partir del año 2023 que los decomisos comenzaron a incrementarse de 117 a 292 en el año siguiente y 232 durante el primer semestre del 2025.
Los municipios de Reynosa, Miguel Alemán y Camargo acumulan más de 100 vehículos decomisados, colocando a Tamaulipas como el estado líder. El ranking estatal continúa con Sinaloa con 84, Sonora con 55, Michoacán con 31 y Nuevo León con 23 vehículos.
¿CÓMO SON LOS VEHÍCULOS MONSTRUOS?
Los vehículos monstruo se distinguen por el blindaje artesanal con placas de acero, adaptaciones para armas de grueso calibre y torretas giratorias.
Un reportaje especial publicado en agosto, por El Universal, reveló que los “vehículos monstruo” están evolucionando sus modificaciones, alcanzando niveles de protección de blindaje cinco o seis, lo que les permite resistir granadas o fusiles de alto calibre.
El blindaje referido pertenece a un acero de alta resistencia que no se fabricaría en México, sino que sería importado desde Estados Unidos y Europa. Los blindajes incluyen una combinación de polímeros, acero, fibras sintéticas como el vidrio kevlar y el vidrio balístico.