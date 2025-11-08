Decomiso de vehículos monstruo se dispara en 5 años en México; cada vez están más blindados

México
/ 8 noviembre 2025
    Decomiso de vehículos monstruo se dispara en 5 años en México; cada vez están más blindados
    Fotografía tomada durante la destrucción de 45 vehículos de los denominados “monstruos”, en las instalaciones de la Fiscalía Federal de Tamaulipas, ubicada en Reynosa. | FOTO: CUARTOSCURO Fiscalía General de la República

El Ejército decomisó 643 ‘vehículos monstruo’ en 5 años, con un aumento del 100% en el primer semestre de 2025. Tamaulipas, Michoacán y Jalisco son líderes en blindaje

A cinco años del primer decomiso de un vehículo monstruo en México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reportaron el decomiso de 643 vehículos con alto blindaje durante los últimos 5 años. Tan solo en el primer semestre del 2025 se reportó el decomiso de 194.

Mediante respuestas a solicitudes de información se confirmó una tendencia al alza en el decomiso de vehículos, por un lado, dando señales del crecimiento de la producción de estos vehículos como el resultado de operativos desplegados, principalmente en Tamaulipas, Michoacán, Jalisco y Sinaloa.

TE PUEDE INTERESAR: Autos ‘Monstruo’: crimen organizado acelera producción de vehículos con blindaje artesanal

El primer registro en las estadísticas oficiales fue en Reynosa y un segundo más dos años después, en 2022. Fue a partir del año 2023 que los decomisos comenzaron a incrementarse de 117 a 292 en el año siguiente y 232 durante el primer semestre del 2025.

$!Tamaulipas lidera el decomiso, en la foto se aprecian vehículos mosntruo a punto de ser destruidos. FOTO: FGR/CUARTOSCURO.COM
Tamaulipas lidera el decomiso, en la foto se aprecian vehículos mosntruo a punto de ser destruidos. FOTO: FGR/CUARTOSCURO.COM Fiscalía General de la República

Los municipios de Reynosa, Miguel Alemán y Camargo acumulan más de 100 vehículos decomisados, colocando a Tamaulipas como el estado líder. El ranking estatal continúa con Sinaloa con 84, Sonora con 55, Michoacán con 31 y Nuevo León con 23 vehículos.

TE PUEDE INTERESAR: En nueve meses, el gobierno decomisa más de 100 toneladas de droga en la frontera norte

¿CÓMO SON LOS VEHÍCULOS MONSTRUOS?
Los vehículos monstruo se distinguen por el blindaje artesanal con placas de acero, adaptaciones para armas de grueso calibre y torretas giratorias.

Un reportaje especial publicado en agosto, por El Universal, reveló que los “vehículos monstruo” están evolucionando sus modificaciones, alcanzando niveles de protección de blindaje cinco o seis, lo que les permite resistir granadas o fusiles de alto calibre.

$!Los vehículos destruidos están relacionados con 19 expedientes | FOTO: FGR/CUARTOSCURO.COM
Los vehículos destruidos están relacionados con 19 expedientes | FOTO: FGR/CUARTOSCURO.COM Fiscalía General de la República

El blindaje referido pertenece a un acero de alta resistencia que no se fabricaría en México, sino que sería importado desde Estados Unidos y Europa. Los blindajes incluyen una combinación de polímeros, acero, fibras sintéticas como el vidrio kevlar y el vidrio balístico.

Temas


Inseguridad
Narcotráfico
Seguridad

Localizaciones


México

Organizaciones


Guardia Nacional

true

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia. Actualmente estudio Diseño de Futuros en CENTRO y formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.

Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias y listening.


Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud