Decomiso de vehículos monstruo se dispara en 5 años en México; cada vez están más blindados

A cinco años del primer decomiso de un vehículo monstruo en México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reportaron el decomiso de 643 vehículos con alto blindaje durante los últimos 5 años. Tan solo en el primer semestre del 2025 se reportó el decomiso de 194.

Mediante respuestas a solicitudes de información se confirmó una tendencia al alza en el decomiso de vehículos, por un lado, dando señales del crecimiento de la producción de estos vehículos como el resultado de operativos desplegados, principalmente en Tamaulipas, Michoacán, Jalisco y Sinaloa.

El primer registro en las estadísticas oficiales fue en Reynosa y un segundo más dos años después, en 2022. Fue a partir del año 2023 que los decomisos comenzaron a incrementarse de 117 a 292 en el año siguiente y 232 durante el primer semestre del 2025.