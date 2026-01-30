Defiende Sheinbaum, desde frontera norte, la soberanía de México

En medio de las tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad y política petrolera, la Presidenta Claudia Sheinbaum eligió esta ciudad fronteriza para asegurar que México es un país independiente y soberano.

Durante la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado, la Mandataria afirmó que la defensa de la soberanía ha sido una constante en la historia nacional y que seguirá guiando a su Gobierno.

“Siempre el pueblo de México luchará como lo ha hecho a lo largo de su historia por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por la libertad y siempre con un profundo amor al pueblo. Desde aquí podemos decir, con orgullo, México es un país libre, independiente y soberano”, sostuvo.

En su mensaje, destacó que ante cualquier circunstancia, el País debe privilegiar la cooperación por encima de la confrontación.

“Los puentes siempre son mejor que los muros, siempre tender puentes es nuestro principio”, expresó.

También envió un mensaje a los mexicanos que radican en Estados Unidos, a quienes calificó como parte fundamental del desarrollo en esa región.

“Un abrazo con todo nuestro cariño a todas las paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera. Los queremos, son héroes y heroínas de la patria”, dijo.

La Jefa del Ejecutivo aprovechó el acto para reconocer a las Fuerzas Armadas por su participación en tareas de infraestructura y seguridad, y reivindicó su origen histórico.

“Nuestro Ejército es pueblo uniformado”, afirmó frente a los militares que estuvieron a cargo de la obra.

Aquí también reconoció a las Fuerzas Armadas y dijo que son orgullo del pueblo y de la nación.

La gente le aplaudió al Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, al General Raúl Manzano Vélez y a los ingenieros militares por la construcción del viaducto, al que calificó como una “hermosa obra” puesta al servicio de la movilidad de Baja California.

También expresó su respaldo político a la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien dijo respetar y reconocer por su trabajo al frente del estado.

ARRANCA OPERACIÓN DE VIADUCTO ELEVADO

El General Raúl Manzano Vélez encabezó la apertura del Viaducto Elevado de Tijuana, infraestructura vial estratégica que conectará el Aeropuerto Internacional con la Garita de El Chaparral, la colonia Centro, Playas de Tijuana y la autopista a Ensenada.

“El Viaducto Elevado de Tijuana es una obra de infraestructura vial estratégica cuyo objetivo principal es mejorar la conectividad de esta ciudad”, afirmó el mando al detallar que el proyecto total alcanza 11.3 kilómetros de longitud, con una velocidad de operación de 70 km/h y un tiempo promedio de recorrido de 12 minutos, lo que permitirá a los usuarios “empezar a sentir los cambios en la movilidad a partir de hoy”.

De acuerdo con la exposición técnica, la nueva vialidad mitigará el tráfico en avenidas principales y en la zona Centro, al despresurizar flujos vehiculares que hoy saturan corredores urbanos clave.

La estructura, explicó, fue diseñada como una sucesión de soluciones de ingeniería adaptadas a condiciones complejas del suelo, con riesgos geotécnicos y químicos propios de la región, que obligaron a estudios profundos de mecánica de suelos y diseño estructural especializado.

La etapa que entra en operación este día corresponde a 7,175 metros abiertos al público tras el acto inaugural. Entre sus componentes destacan túneles, viaductos elevados, puentes y elementos prefabricados, fabricados fuera de las vialidades para evitar cierres prolongados.

“A pesar del tamaño de los elementos y de las zonas de trabajo, la vialidad se mantuvo viva; agradecemos la paciencia de la ciudadanía”, subrayó el mando militar.