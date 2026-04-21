Definirá elección en Coahuila futuro de liderazgo de Morena; Andy coordina estrategia

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México
/ 21 abril 2026
    Definirá elección en Coahuila futuro de liderazgo de Morena; Andy coordina estrategia
    La elección en Coahuila será clave para conocer el futuro de la cúpula de Morena. Cuartoscuro

Hijo de López Obrador tiene encerrona con legisladores para apuntalar estrategia en la entidad; arrecian presiones en dirigencia nacional

CDMX.- Andrés Manuel López Beltrán se reactivó y, desde la sede de Morena, opera el trabajo territorial que 65 diputados federales harán en Coahuila, donde el 7 de junio próximo se disputarán 25 diputaciones locales. La estrategia se acelera ante la posible derrota del partido guinda en el estado dominado por el PRI, mientras que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, alista maletas.

Fuentes legislativas, dentro del Consejo Nacional de Morena y del gobierno federal confirmaron a El Universal que, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo definió que si los resultados electorales de Coahuila no benefician a Morena, pasada la elección llegaría Ariadna Montiel Reyes, actual secretaria de Bienestar, a la presidencia nacional de Morena, y a la Secretaría General, otro perfil cercano a la Mandataria federal; se maneja el nombre de Esthela Damián.

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De acuerdo con los estatutos de Morena, el Consejo Nacional tiene la facultad de destituir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por no cumplir con sus tareas encomendadas o por faltas graves que sean debidamente dictaminadas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del mismo partido.

En lo que corresponde a resultados electorales, basta con una convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Nacional para destituir a miembros del CEN y votar a los nuevos integrantes. Dicha reunión se llevaría a cabo posteriormente al 7 de junio.

Por ello, la tarde del lunes 20 de abril López Beltrán se reunió en las oficinas del CEN de Morena con cerca de 30 diputados federales, de los 65 que acudirán a territorio después de terminar el periodo ordinario de sesiones. El plan, aseguraron fuentes legislativas a El Universal, es quitarle al PRI la mayoría en el Congreso estatal y dejar las bases para ir por la gubernatura, actualmente en manos de Manolo Jiménez.

La estructura priista no ha cedido en Coahuila. En las metas de afiliación de Morena, Coahuila se ha quedado muy por debajo de lo esperado. Por ello, diputados que se apuntaron de manera voluntaria y otros que fueron enviados por el coordinador Ricardo Monreal irán a apuntalar los esfuerzos un mes antes de la elección.

$!Andrés Manuel López Beltrán encabezó una reunión con legisladores federales de Morena para apuntalar estrategia para los comicios en Coahuila.
Andrés Manuel López Beltrán encabezó una reunión con legisladores federales de Morena para apuntalar estrategia para los comicios en Coahuila. Cuartoscuro

“Ya no hay margen de error para la dirigencia de Morena, es sí o sí ganar el Congreso, es sí o sí ganar los municipios, y es sí o sí dejar el camino llano para ganar el estado posteriormente”, dijo el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador a congresistas durante el encuentro privado.

La presión sobre los hombros de Alcalde Luján y López Beltrán arrecia tras las diferencias con los líderes del Partido del Trabajo y el Partido Verde, mismas que pondrían en riesgo las alianzas en los 17 estados que se renovarán en 2027; incluso, la alianza para ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en la elección intermedia.

LA ENCERRONA CON ANDY

Los diputados que asistieron a la reunión llegaron pasadas las 17:00 horas. En la entrada del edificio de Liverpool 3, personal del partido contaba con una lista para confirmar que estuvieran citados a la reunión, que se iniciaría a las 18:00 horas.

Minutos antes de las 17:00 horas salió del partido la secretaria general, Carolina Rangel; el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, llegó a las 18:24 horas, cuando todos los diputados citados se encontraban en las instalaciones. Antes de entrar al salón donde se reunieron, los diputados tuvieron que entregar sus celulares, bajo el argumento de “cuidar al movimiento”, por los constantes rumores de que entre los integrantes del CEN hay discrepancias. Específicamente, entre López Beltrán y los demás miembros.

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En la reunión se presentaron diapositivas con la meta de afiliación, la división de distritos y el reto por cumplir. Se les advirtió de las tareas necesarias para ganar el Congreso coahuilense y que los viáticos para dicho trabajo correrían por su cuenta. Algunos de los legisladores asistentes replicaron que los viáticos debían salir del partido.

López Beltrán se comprometió a llegar a un acuerdo con Ricardo Monreal para que pudiera haber “una ayuda” desde la Cámara de Diputados.

Diputados consultados negaron que el secretario de Organización de Morena haya mencionado algo sobre limar asperezas con legisladores o representantes del PT y PVEM. “Ese tema no estuvo ni en el aire”, mencionaron.

LA PRUEBA DE FUEGO

La operación de Morena en Coahuila incluye que los diputados federales y sus equipos territoriales organicen un brigadeo casa por casa para invitar a la población que comulga con Morena a que se inscriba como representante general (RG) y de casilla (RC) a nombre del partido, para el día de la elección.

Los RG y RC son las personas designadas por los partidos políticos para ejercer la función de representación del mismo en la mesa directiva de casilla para la que fueron asignadas. Funcionan como vigilantes y garantes de que otros partidos no busquen cometer algún delito electoral. Otra función de los representantes de casilla por partido es obtener, de primera mano, la información de todo lo que sucede en las casillas, en caso de denunciar alteraciones, delitos electorales o poca afluencia de votantes.

La estructura priista, en ese sentido, es más fuerte en Coahuila que en otros estados, al ser una entidad dominada aún por el PRI desde el gobierno estatal. Incluso, desde la dirigencia nacional de Morena se ha denunciado que la estructura de afiliación del tricolor ha impedido que muchos coahuilenses se inscriban a programas sociales del gobierno federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/perfilan-salida-de-andy-lopez-beltran-y-luisa-alcalde-de-la-dirigencia-de-morena-HE20177743

Los diputados consultados por El Universal coincidieron en que no hay una indicación de adelantarse a las campañas oficiales, pero sí de prestar su talento, experiencia, recursos humanos y materiales a los candidatos al Congreso de Coahuila.

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