Diputados Arturo Ávila y Carlos Mancilla se confrontan en San Lázaro por ‘Alito’ Moreno | VIDEO

Los diputados federales Arturo Ávila de la bancada de Morena y Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI protagonizaron un nuevo episodio de violencia en la Comisión Permanente; entre jaloneos, insultos y empujones, los legisladores intercambiaron acusaciones de narcotráfico y censura. ”Eres el vocero del narco” y “representas al crimen organizado” fueron algunos de los señalamientos que el diputado priista (quien no forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión), lanzó en contra del vocero morenista; quien en respuesta se refirió al priista como “el porro de Alito”, en alusión a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Un par de horas antes de la trifulca, el morenista ofreció una conferencia de prensa para referirse a ‘Alito’ como un presunto delincuente y exigir acelerar el proceso de desafuero en su contra, además de llamarlo traidor, por interponer una denuncia en EU por supuesta censura y persecuciones políticas. “Por eso lo vemos corriendo a Washington, por eso lo vemos corriendo a Estados Unidos, para presentar un proceso y tratar de que exista injerencia de una autoridad norteamericana en nuestro país. Y eso se llama traición a la patria, que no quede duda”, dijo.

Carlos Eduardo Mancilla, cercano a Alejandro Moreno y quien participó en el encontronazo entre ‘Alito’ y el senador Gerardo Fernández Noroña el año pasado (exactamente el 27 de agosto de 2025), confrontó a Arturo Ávila y le soltó: “Este pinche asesino me está amenazando... cobarde... eres un pinche narco, ¿por qué huyes?”, además de irse directamente a los insultos y empujones contra el morenista, quien intentó retirarse sin contestar a la provocación. Ávila, desencajado, buscaba una puerta para alejarse del priista y lo acusó de ser enviado de su dirigente, además lo llamó nuevamente “porro” y “un hijo de delincuente”. Mancilla no sólo emitió insultos a Ávila, también lo acusó de “vocero del narco” y “proveedor de armas del narco”, además de señalarlo de haberlo amenazado de muerte. Por un momento quedaron frente a frente y se dieron algunos empujones, sin que pasara a mayores este nuevo round que se da en medio de acusaciones del oficialismo a Alito Moreno de traidor a la patria por denunciar en Washington al INE y al gobierno de la 4T.

ARIADNA MONTIEL CONDENA EL PLEITO Y NOROÑA PIDE DESAFUERO Luego del encontronazo que tuvieron el Arturo Ávila diputado de Morena, y Carlos Gutiérrez del PRI, en la Comisión Permanente en el Senado, la dirigente nacional del partido Ariadna Montiel condenó el hecho y respaldó a su compañero de bancada. A través de redes sociales, acusó que el priista atacó a Ávila tras las acusaciones contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno. “Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia. Cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas”, escribió.

Aseguró que desde Morena seguirá denunciando que su dirigente es “un corrupto y traidor a la patria que pide la intervención extranjera”. En su mensaje afirmó que “la violencia no borrará los expedientes” y que el PRI no sabe vivir en democracia, pero que México ya no les tiene miedo. “Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca saldrán”. Mientras tanto, a través de redes sociales, el senador Gerardo Fernández Noroña, quien se encuentra en Cuba, emitió un mensaje para apoyar a su compañero de partido y le pidió interponer la denuncia correspondiente para que proceda el desafuero contra Carlos Mancilla. “Mi solidaridad con @arturoavila_mx ante la cobarde agresión de @CarlosGMancilla. Respetuosamente te sugiero presentar la denuncia, pues ya procede su desafuero”, escribió Noroña.

’ALITO’ MORENO “TRAIDOR A LA PATRIA”, EL MOTIVO DE LA AGRESIÓN El diputado de Morena afirmó, a través de sus redes sociales, compartió una publicación donde aseguró que llamarle “traidor a la patria” al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le valió la agresión física y verbal del legislador Gutiérrez Mancilla. Señaló que las disputas políticas deben ser enfrentadas solo con argumentos, no con violencia; en su publicación agregó los videos que muestran su participación en el Pleno del Senado de la República, así como el momento exacto en el que fue agredido y la conferencia de prensa en la que fijó postura por lo sucedido. “Hoy, después de que di a conocer desde la Tribuna de la Comisión Permanente una encuesta en la que Alejandro Moreno aparece como el principal traidor a la patria, fui agredido a las afueras de Pleno por Carlos Mancilla, porro del dirigente nacional del PRI. Las diferencias políticas se enfrentan con argumentos, no con violencia”, puntualizó en redes sociales.

El mensaje del morenista fue respondido por el legislador del PRI, quien lo calificó de “cobarde” y volvió a llamarlo “cero votos”.

DISCURSO QUE MOLESTÓ A LA OPOSICIÓN En su participación durante la sesión de la Comisión Permanente, Ávila tomó la tribuna para hablar acerca de los resultados de una encuesta que califica quienes son “los personajes más traidores de la historia”. Donde según el morenista, tanto ‘Alito’ como la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, junto a la senadora Lilly Téllez, ambas del Partido Acción Nacional (PAN), forman parte de los primeros lugares de dicho estudio. “No es menor ver al dirigente del PRI, ese que habla de dictadura pero se eternizó en el PRI, cambió los estatutos, ese que le dice a los periodistas ‘que hay que matarlos de hambre’, pero habla de ley censura. Felicitó al pueblo de México porque han calificado muy bien a quien es el mayor traidor a la patria, ese es Alito Moreno”, comentó el vocero de Morena en la Cámara de Diputados.

PRI VS. MORENA Alejandro Moreno denunció ante el Departamento de Estado de Estados Unidos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Denisse Gómez, luego que ordenaron la eliminación de publicaciones donde llama “narcopartido” al Movimiento por la Regeneración Nacional. A través de su cuenta de X, el senador compartió imágenes de la denuncia y señaló que solicitó revisar las actuaciones de los consejeros bajo la denominada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Moreno afirmó que esta legislación permite al gobierno estadounidense imponer sanciones económicas y restricciones de entrada a territorio estadounidense cuando se acreditan determinados supuestos relacionados con graves violaciones a derechos humanos o corrupción. En su publicación, el dirigente priista sostuvo que la denuncia busca defender su derecho a la libertad de expresión y mencionó como antecedente las sanciones impuestas en 2025 por Estados Unidos al juez brasileño Alexandre de Moraes.

Moreno afirmó que aquel caso incluyó señalamientos relacionados con restricciones a la libertad de expresión y persecución de opositores políticos, además de la revocación de la visa del funcionario brasileño. El senador también informó que la denuncia ante el Departamento de Estado no será la única acción que emprenderá el PRI. Señaló que el partido impugnó la resolución del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que prevé presentar denuncias ante organismos internacionales. Entre las instituciones mencionadas por Moreno se encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los señalamientos realizados por el dirigente priista corresponden a declaraciones políticas y no constituyen, por sí mismos, acusaciones con validez jurídica confirmada. Por ello, las afirmaciones sobre presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado corresponden a la postura expresada por Alejandro Moreno.

INE IMPUSO MEDIDAS CAUTELARES TRAS DENUNCIA DE MORENA El conflicto comenzó luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinara, por unanimidad, la procedencia de medidas cautelares contra Alejandro Moreno y el PRI, a raíz de una denuncia presentada por Morena. De acuerdo con el organismo electoral, la medida está relacionada con cinco publicaciones realizadas desde la cuenta personal de Moreno y cuatro publicaciones o republicaciones difundidas desde la cuenta oficial del PRI. En esos contenidos se utilizaron expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”. La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que las expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, debido a que relacionaban a Morena con actividades vinculadas al narcotráfico sin que existiera un sustento fáctico acreditado. El órgano electoral también rechazó una segunda solicitud presentada por Morena para establecer una tutela preventiva, al considerar que estaba relacionada con hechos futuros cuya realización era incierta. (Con información de El Universal)