Denuncian ante la FGR a 55 políticos por ‘narcoelección’ en Sinaloa

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    Denuncian ante la FGR a 55 políticos por ‘narcoelección’ en Sinaloa
    “Creemos en que nuestro País debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos,” informaron integrantes de la asociación civil. FOTO: Cuartoscuro Mario Jasso

La lista de denunciados incluye a 17 alcaldes de Morena, así como diputados y funcionarios estatales

CDMX .-La asociación civil Defensorxs denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 55 políticos por su presunta implicación en la operación electoral del Cártel de Sinaloa en los comicios de 2021 en dicha entidad, entre ellos al ex gobernador y hoy Embajador de México en España, Quirino Ordaz.

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Miguel Alfonso Meza y Leonardo Zúñiga, integrantes de la organización no gubernamental, presentaron su querella este mediodía en la Fiscalía Federal de la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, por delitos contra la salud, electorales, lavado de dinero y delincuencia organizada.

17 ALCALDES MORENISTAS NE LA LISTA

La lista de denunciados incluye a 17 alcaldes de Morena, así como diputados y funcionarios estatales.

“Porque creemos en que nuestro País debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos, es que venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y de otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa en el año 2021”, dijo Meza, al llegar a la sede capitalina de la FGR.

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”Entre las otras personas que también estamos denunciando, está el ex Gobernador Quirino Ordaz, que ahora también es funcionario de Morena; después de entregarles el estado y de permitirles operar impunemente con La Chapiza en la elección de 2021, le dieron una Embajada como premio de consolación y también como una forma de exiliarse con todos los lujos al exterior del País”.

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