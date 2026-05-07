La amenaza de Trump a México es sólo discurso electorero: Monreal

CDMX.-Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, minimizó la amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la calificó de discurso electorero. Cuestionado sobre cómo tomó las declaraciones del Mandatario estadounidense, quien advirtió que si México no ataca a los cárteles, lo hará su Gobierno, el legislador respondió: “normales”.

Monreal rechazó cualquier posibilidad de intervención al país porque nadie del exterior se atrevería invadir México o a actuar de manera injerencista. “No es posible, es inadmisible. Cualquier intervención del exterior es inadmisible. No creo que se atrevan, nadie del exterior, a invadir México o a actuar de manera injerencista. Son discursos electoreros. Son discursos en razón de la próxima elección de noviembre de Estados Unidos”, afirmó.

DESCARTA ESCENARIO COMO EL DE VENEZUELA El diputado negó que en México pueda enfrentarse un escenario como el de Venezuela, debido a que en el país hay nacionalismo y patriotismo.

”Porque estamos hechos de manera distinta, aquí hay nacionalismo y patriotismo y no vamos a permitir ningún tipo de injerencia en nuestro país”, expresó. ACUSACIONES SOLO CON PRUEBAS Sobre las declaraciones del Procurador General interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien ayer dijo que podrían venir más acusaciones contra políticos mexicanos, Monreal sostuvo que pueden hacerlo, pero cuando tengan pruebas. El morenista descartó que haya temor en la clase política mexicana. “Nada, nada, absolutamente. Que hagan lo que crean conveniente”, manifestó.

Monreal reiteró su llamado a cerrar filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el respaldo y apoyo de su bancada. ”Tiene todo nuestro respaldo y nuestro apoyo, y que es importante la unidad, no como una consigna, sino como una condición sine qua non para poder lograr la fortaleza nacional”, expuso.

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