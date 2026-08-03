$!Denuncian autogobierno en penal de Jalisco: cobran por celulares, cerveza y visitas

Una visitante del penal relató a REFORMA que las “caguamas” de cerveza se venden en 200 pesos. Además, hay un presunto cobro de 2 mil pesos por visita conyugal.

El titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social ( Digpres ) es José Antonio López Zaragoza, área que depende del gobierno estatal encabezado por el gobernador de MC, Pablo Lemus.

Cerveza en $200, visitas conyugales a $2,000 y renta de celulares a $15,000 al mes son los costos, según testimonios, de Puente Grande.

Algunos internos, incluso, pueden acceder a teléfonos celulares mediante el pago de 15 mil pesos, un servicio de alquiler sin período definido que no está disponible para toda la población penitenciaria.

"Las personas del autogobierno traían celulares. De armas no me fijé bien porque evitaba voltear hacia allá; me sentí incómoda, pero por lo poco que pude ver, son personas que entran desde la calle para proteger a quienes están adentro o realizar ciertos trabajos".

“El interno que visitamos comentó que hacía pocos días ellos mismos habían matado a una persona dentro del penal” , detalló.

Durante sus visitas ha observado que el autogobierno coloca a internos para escuchar qué hablan los otros reclusos con sus familiares.

Ahí no manda la autoridad ; mandan los de “la plaza”, añadió.

La entrevistada también describió la existencia de vendedores ligados a esa organización.

A ello se suman otros cobros menores, como 5 pesos por utilizar las regaderas, según le comentario de personas privadas de la libertad.

“Los de 'la plaza' son quienes ponen a personas a vender productos dentro del penal, como tejuino, chocolates, hielitos y algodones de azúcar” , comentó.

Puente Grande es un ejemplo del descontrol que se vive en los penales estatales.

El experto y penitenciarista José Luis Mussi demostró que en el 90 por ciento de los 261 centros penitenciarios estatales existe un cogobierno de los internos que les permite cobrar cuotas, controlar la venta de mercancías lícitas e ilícitas e imponer sus condiciones al margen de las autoridades.