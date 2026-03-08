Derechos Humanos inspeccionaron equipo táctico de la Fuerza Civil para el 8M
El 8 de marzo, durante las protestas del 8M, se reportó que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León realizó una inspección del equipamiento personal de la institución policial estatal.
La inspección fue realizada junto con elementos de la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos de Fuerza Civil. El procedimiento procuró evitar que las autoridades policiacas, quienes resguardan los perímetros del Palacio de Gobierno de Nuevo León, tengan artículos de defensa que puedan provocar lesiones a las manifestantes.
Durante las marchas del 8M, agrupaciones como el bloque negro pueden llegar a tener confrontamientos con elementos de seguridad, por lo cual, se busca evitar que ocurran acciones de brutalidad policial.
Por ello, los revisores aprobaron que el personal de Fuerza Civil, que durante la protesta la mayoría son oficiales mujeres, no porta armamento letal y su uniforme consta con el equipo táctico contra disturbios o protestas.
VOLUNTARIOS RESGUARDAN LA CATEDRAL DE MONTERREY
Se reportó que, en paralelo a la protección que se organizó para el Palacio de Gobierno de Nuevo León, en la Macroplaza, voluntarios civiles se agruparon para proteger las inmediaciones de la Catedral de Monterrey.
Grupos de personas, presuntamente de la fe católica, se posicionaron frente a la catedral con mantas blancas para prevenir que las manifestantes del 8M hagan pintas sobre el edificio religioso. Se informó que las asistentes de la protesta gritaron ‘hay que abortar’ mientras caminaban frente a los voluntarios, y supuestamente realizaron pintas sobre las telas blancas.