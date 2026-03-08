Derechos Humanos inspeccionaron equipo táctico de la Fuerza Civil para el 8M

El 8 de marzo, durante las protestas del 8M, se reportó que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León realizó una inspección del equipamiento personal de la institución policial estatal.

La inspección fue realizada junto con elementos de la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos de Fuerza Civil. El procedimiento procuró evitar que las autoridades policiacas, quienes resguardan los perímetros del Palacio de Gobierno de Nuevo León, tengan artículos de defensa que puedan provocar lesiones a las manifestantes.

Durante las marchas del 8M, agrupaciones como el bloque negro pueden llegar a tener confrontamientos con elementos de seguridad, por lo cual, se busca evitar que ocurran acciones de brutalidad policial.

TE PUEDE INTERESAR: Instalan antimonumento por desaparecidas en Plaza de Armas en Saltillo

Por ello, los revisores aprobaron que el personal de Fuerza Civil, que durante la protesta la mayoría son oficiales mujeres, no porta armamento letal y su uniforme consta con el equipo táctico contra disturbios o protestas.