Desaparece madre junto a sus cinco hijos menores de edad en Chilpancingo; activan Protocolo Violeta
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Fichas oficiales de búsqueda difundidas por la Fiscalía de Guerrero tras la desaparición de Zenaida García Vivar y sus cinco hijos en Chilpancingo
Fue reportada la desaperición de Zenaida García Vivar, de 33 años, junto con sus cinco hijos menores de edad, en Chilpancingo, Guerrero, donde autoridades estatales activaron diversos protocolos, entre ellos el Violeta, para dar con el paradero de la familia
La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió las fichas de búsqueda de los seis integrantes de la familia, quienes fueron vistos por última vez el sábado 6 de diciembre. Hasta el momento, no se cuenta con información que permita conocer su paradero ni las circunstancias que rodearon su desaparición.
La denuncia fue presentada por la madre de Zenaida, quien señaló que su hija enfrentaba episodios de violencia intrafamiliar. La FGE no ha confirmado si se trata de una desaparición voluntaria, una posible retención o un delito de mayor gravedad.
TE PUEDE INTERESAR: Coordinador del PT en Apatzingán, Michoacán, es localizado sin vida tras 5 días desaparecido
ACTIVAN PROTOCOLO VIOLETA PARA ENCONTRAR A MADRE Y A SUS CINCO HIJOS
El Gobierno de Guerrero informó que se activó de inmediato el Protocolo Violeta, mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres y niñas en riesgo. Este procedimiento incluye la participación coordinada de corporaciones estatales, municipales y federales, así como la difusión masiva de información oficial para ampliar las posibilidades de localización.
Como parte del operativo, se compartieron las características físicas tanto de Zenaida como de los cinco menores desaparecidos.
DESCRIPCIONES DE LA MADRE Y MENORES DESAPARECIDOS EN CHILPANCINGO
Zenaida García Vivar (33 años)
- Cabello: negro, lacio y largo
- Ojos: café oscuro, pequeños
- Estatura: 1.63 m
- Peso: 65 kg
- Tez: morena clara
- Complexión: delgada
Señales particulares:
- Cicatriz en el abdomen por cesárea
- Cicatrices en mejilla derecha por varicela
- Cicatriz lineal en la parte derecha de la frente
Viridiana Ignacio García (4 años)
- Tez: morena clara
- Complexión: delgada
- Cabello: negro, largo y lacio
- Ojos: cafés oscuros, pequeños
Señal particular:
- Mancha pequeña en mejilla derecha
Mileydy Ignacio García (6 años)
- Tez: morena clara
- Complexión: delgada
- Cabello: negro, largo y lacio
- Ojos: cafés oscuros, pequeños
Heriberto Ignacio García (11 años)
- Tez: clara
- Complexión: delgado
- Cabello: negro, corto y lacio
- Ojos: cafés oscuros, pequeños
Señales particulares:
- Manchas café claro en la mejilla derecha
- Lunar café claro en la nariz (lado derecho)
- Cicatriz de varicela en la frente (lado izquierdo)
Ronaldo Ignacio García (12 años)
- Tez: moreno claro
- Complexión: robusta
- Cabello: negro, corto y lacio
- Ojos: cafés oscuros, pequeños
Señales particulares:
- Cicatriz circular en ceja izquierda
- Cicatriz tipo punto en brazo derecho
- Cicatrices de varicela en mejilla derecha
Juan Diego Ignacio García (15 años)
- Tez: moreno
- Complexión: delgada
- Cabello: negro, corto y lacio
- Ojos: cafés oscuros, pequeños
Señales particulares:
- Manchas café claro en la mejilla derecha
- Lunar café claro en la nariz (lado derecho)
- Cicatriz de varicela en la frente (lado izquierdo)
TE PUEDE INTERESAR: Colectivos denuncian caso ‘La princesa de papá’, un grupo de Facebook dedicado a la pederastia
OPERATIVO DE BÚSQUEDA SE ENCUENTRA EN CURSO
La activación del Protocolo Violeta permitió iniciar acciones de rastreo en campo, análisis de rutas posibles, verificación de información y difusión de las fichas oficiales. De acuerdo con autoridades estatales, los operativos se desarrollan en zonas urbanas y en las periferias de Chilpancingo y comunidades cercanas.
Colectivos de búsqueda en Guerrero también se sumaron a las labores y han difundido las fichas en redes sociales y grupos vecinales, destacando que la desaparición de una madre junto con cinco menores es un caso de “alta prioridad”.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir con la localización de la familia, mediante reportes al 911 y 800 832 7692, a números de emergencia estatales o directamente a la FGE.