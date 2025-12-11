Desaparece madre junto a sus cinco hijos menores de edad en Chilpancingo; activan Protocolo Violeta

    Desaparece madre junto a sus cinco hijos menores de edad en Chilpancingo; activan Protocolo Violeta
    Autoridades de Guerrero buscan a Zenaida García Vivar y a sus cinco hijos desaparecidos desde el 6 de diciembre, en un caso que ha encendido alertas por antecedentes de violencia familiar FOTO: VANGUARDIA

Fichas oficiales de búsqueda difundidas por la Fiscalía de Guerrero tras la desaparición de Zenaida García Vivar y sus cinco hijos en Chilpancingo

Fue reportada la desaperición de Zenaida García Vivar, de 33 años, junto con sus cinco hijos menores de edad, en Chilpancingo, Guerrero, donde autoridades estatales activaron diversos protocolos, entre ellos el Violeta, para dar con el paradero de la familia

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió las fichas de búsqueda de los seis integrantes de la familia, quienes fueron vistos por última vez el sábado 6 de diciembre. Hasta el momento, no se cuenta con información que permita conocer su paradero ni las circunstancias que rodearon su desaparición.

La denuncia fue presentada por la madre de Zenaida, quien señaló que su hija enfrentaba episodios de violencia intrafamiliar. La FGE no ha confirmado si se trata de una desaparición voluntaria, una posible retención o un delito de mayor gravedad.

$!Autoridades de Guerrero mantienen un operativo activo para localizar a Zenaida García Vivar y a sus cinco hijos, desaparecidos desde el 6 de diciembre en Chilpancingo
Autoridades de Guerrero mantienen un operativo activo para localizar a Zenaida García Vivar y a sus cinco hijos, desaparecidos desde el 6 de diciembre en Chilpancingo FOTO: GOBIERNO DE GUERRERO

ACTIVAN PROTOCOLO VIOLETA PARA ENCONTRAR A MADRE Y A SUS CINCO HIJOS

El Gobierno de Guerrero informó que se activó de inmediato el Protocolo Violeta, mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres y niñas en riesgo. Este procedimiento incluye la participación coordinada de corporaciones estatales, municipales y federales, así como la difusión masiva de información oficial para ampliar las posibilidades de localización.

Como parte del operativo, se compartieron las características físicas tanto de Zenaida como de los cinco menores desaparecidos.

DESCRIPCIONES DE LA MADRE Y MENORES DESAPARECIDOS EN CHILPANCINGO

Zenaida García Vivar (33 años)

- Cabello: negro, lacio y largo

- Ojos: café oscuro, pequeños

- Estatura: 1.63 m

- Peso: 65 kg

- Tez: morena clara

- Complexión: delgada

Señales particulares:

- Cicatriz en el abdomen por cesárea

- Cicatrices en mejilla derecha por varicela

- Cicatriz lineal en la parte derecha de la frente

$!La Fiscalía de Guerrero activó el Protocolo Violeta tras la desaparición de Zenaida García y sus hijos, cuyo paradero continúa desconocido
La Fiscalía de Guerrero activó el Protocolo Violeta tras la desaparición de Zenaida García y sus hijos, cuyo paradero continúa desconocido FOTO: FISCALÍA DE GUERRERO

Viridiana Ignacio García (4 años)

- Tez: morena clara

- Complexión: delgada

- Cabello: negro, largo y lacio

- Ojos: cafés oscuros, pequeños

Señal particular:

- Mancha pequeña en mejilla derecha

$!Colectivos de búsqueda se sumaron a las labores de localización de Zenaida García Vivar y los cinco menores desaparecidos en Chilpancingo
Colectivos de búsqueda se sumaron a las labores de localización de Zenaida García Vivar y los cinco menores desaparecidos en Chilpancingo FOTO: FISCALÍA DE GUERRERO

Mileydy Ignacio García (6 años)

- Tez: morena clara

- Complexión: delgada

- Cabello: negro, largo y lacio

- Ojos: cafés oscuros, pequeños

$!Las fichas de búsqueda de Zenaida García y sus hijos fueron difundidas en todo Guerrero como parte de las acciones de rastreo
Las fichas de búsqueda de Zenaida García y sus hijos fueron difundidas en todo Guerrero como parte de las acciones de rastreo FOTO: FISCALÍA DE GUERRERO

Heriberto Ignacio García (11 años)

- Tez: clara

- Complexión: delgado

- Cabello: negro, corto y lacio

- Ojos: cafés oscuros, pequeños

Señales particulares:

- Manchas café claro en la mejilla derecha

- Lunar café claro en la nariz (lado derecho)

- Cicatriz de varicela en la frente (lado izquierdo)

$!Elementos de seguridad estatal y peritos especializados trabajan en la investigación para dar con el paradero de la familia desaparecida en Chilpancingo
Elementos de seguridad estatal y peritos especializados trabajan en la investigación para dar con el paradero de la familia desaparecida en Chilpancingo FOTO: FISCALÍA DE GUERRERO

Ronaldo Ignacio García (12 años)

- Tez: moreno claro

- Complexión: robusta

- Cabello: negro, corto y lacio

- Ojos: cafés oscuros, pequeños

Señales particulares:

- Cicatriz circular en ceja izquierda

- Cicatriz tipo punto en brazo derecho

- Cicatrices de varicela en mejilla derecha

$!La desaparición de Zenaida García Vivar y sus cinco hijos encendió alertas entre autoridades y colectivos por el riesgo para los menores
La desaparición de Zenaida García Vivar y sus cinco hijos encendió alertas entre autoridades y colectivos por el riesgo para los menores FOTO: FISCALÍA DE GUERRERO

Juan Diego Ignacio García (15 años)

- Tez: moreno

- Complexión: delgada

- Cabello: negro, corto y lacio

- Ojos: cafés oscuros, pequeños

Señales particulares:

- Manchas café claro en la mejilla derecha

- Lunar café claro en la nariz (lado derecho)

- Cicatriz de varicela en la frente (lado izquierdo)

$!Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación en el caso de la familia desaparecida en Chilpancingo
Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación en el caso de la familia desaparecida en Chilpancingo FOTO: FISCALÍA DE GUERRERO

OPERATIVO DE BÚSQUEDA SE ENCUENTRA EN CURSO

La activación del Protocolo Violeta permitió iniciar acciones de rastreo en campo, análisis de rutas posibles, verificación de información y difusión de las fichas oficiales. De acuerdo con autoridades estatales, los operativos se desarrollan en zonas urbanas y en las periferias de Chilpancingo y comunidades cercanas.

Colectivos de búsqueda en Guerrero también se sumaron a las labores y han difundido las fichas en redes sociales y grupos vecinales, destacando que la desaparición de una madre junto con cinco menores es un caso de “alta prioridad”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir con la localización de la familia, mediante reportes al 911 y 800 832 7692, a números de emergencia estatales o directamente a la FGE.

