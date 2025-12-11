Desaparece madre junto a sus cinco hijos menores de edad en Chilpancingo; activan Protocolo Violeta

Fue reportada la desaperición de Zenaida García Vivar, de 33 años, junto con sus cinco hijos menores de edad, en Chilpancingo, Guerrero, donde autoridades estatales activaron diversos protocolos, entre ellos el Violeta, para dar con el paradero de la familia

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió las fichas de búsqueda de los seis integrantes de la familia, quienes fueron vistos por última vez el sábado 6 de diciembre. Hasta el momento, no se cuenta con información que permita conocer su paradero ni las circunstancias que rodearon su desaparición.

La denuncia fue presentada por la madre de Zenaida, quien señaló que su hija enfrentaba episodios de violencia intrafamiliar. La FGE no ha confirmado si se trata de una desaparición voluntaria, una posible retención o un delito de mayor gravedad.

