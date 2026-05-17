Desaparecen seis trabajadores financieros de Veracruz en Oaxaca; familiares protestan en Boca del Río

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    Desaparecen seis trabajadores financieros de Veracruz en Oaxaca; familiares protestan en Boca del Río
    De acuerdo a medios locales, las personas desaparecidas realizaban labores de cobranza para una empresa financiera. Cuartoscuro
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Según la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la FGE de Oaxaca, uno de ellos ya fue localizado

OAXACA, OAX.- Seis trabajadores de una empresa financiera del estado de Veracruz desaparecieron en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; una de las personas desaparecidas ya fue localizada, según la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca.

Japhed Jafid Peña Azamar, Christian Jair Luciano Vasconcelos, Alexa Daniela Pacheco Santos, Rodolfo Valencia, Rosaura Esperanza Aguirre Chávez y Joaquín Omar Mar Valerio, fueron vistos por última vez los días 13 y 14 de mayo; Daniela Pacheco, ya fue localizada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-deslinda-yeraldine-bonilla-de-merida-sedena-lo-nombro-y-no-rocha-asegura-IB20741786

De acuerdo a medios locales, las personas desaparecidas realizaban labores de cobranza para una empresa financiera; y reportaron que los vehículos en los que viajaban ya fueron localizados.

FAMILIARES PROTESTAN EN BOCA DEL RÍO

Los familiares de las cinco personas que aún continúan desaparecidas protestaron en Boca del Río, para exigir que se intensifiquen sus labores de búsqueda y localización.

Asimismo, acusaron a la empresa de no ofrecer información ni apoyo para encontrarlos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inzunza-reaparece-dice-estar-en-sinaloa-y-niega-contacto-con-eu-tras-acusaciones-GB20749359

La Fiscalía General del Estado ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca han ofrecido información sobre la desaparición de estos cinco trabajadores.

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