Desaparecen seis trabajadores financieros de Veracruz en Oaxaca; familiares protestan en Boca del Río

OAXACA, OAX.- Seis trabajadores de una empresa financiera del estado de Veracruz desaparecieron en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; una de las personas desaparecidas ya fue localizada, según la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca.

Japhed Jafid Peña Azamar, Christian Jair Luciano Vasconcelos, Alexa Daniela Pacheco Santos, Rodolfo Valencia, Rosaura Esperanza Aguirre Chávez y Joaquín Omar Mar Valerio, fueron vistos por última vez los días 13 y 14 de mayo; Daniela Pacheco, ya fue localizada.