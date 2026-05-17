Inzunza reaparece, dice estar en Sinaloa y niega contacto con EU, tras acusaciones

El senador de Morena acusado de presuntamente sostener nexos con el grupo criminal ‘Los Chapitos’, Enrique Inzunza Cázarez rechazó un intento de contacto con autoridades extranjeras, después de que Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exfuncionarios durante la administración de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, se entregaron a Estados Unidos. El legislador publicó en sus redes sociales que actualmente se encuentra en Sinaloa, así como que no contratará abogados para enfrentar el caso en su contra.

Se refirió a sí mismo como un hombre verídico y de instituciones, que supuestamente ha servido al Estado y a México con rectitud, compromiso y honor: “Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”, sostuvo en su publicación de X. Según Inzunza Cázarez, no contratará abogados para estas acusaciones que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó en su contra; “no hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, indicó. ¿DÓNDE ESTÁ INZUNZA? El senador de Morena reiteró que se ubica actualmente en su tierra, Sinaloa, de la que dijo sentirse orgulloso alrededor de “gente buena y honesta”. Aseguró que atenderá los requerimientos que se emitan para presentarse ante las autoridades mexicanas. “Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, garantizó.

Finalmente, Enrique Inzunza subrayó que su presunta honestidad y verticalidad se encuentran respaldadas por la veracidad de la que calificó como una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad. Rechazando las acusaciones emitidas por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, a las que calificó de “mendaces y que carecen de todo sustento”. “Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor”, añadió.

NARCOACUSACIÓN A ENRIQUE INZUNZA El pasado 29 de abril, el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses más, entre ellos el legislador morenista y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pactado con ‘Los Chapitos’ —facción del Cártel de Sinaloa— a cambio de favores políticos y permanencia en el poder. La acusación de EU afirma que sostuvo reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa cuando ocupó ese cargo en el Gobierno de Sinaloa Previo a su llegada al Senado de la República, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Sinaloa del gobierno de Rubén Rocha Moya entre 2021 y 2024. Desde ese día, Inzunza Cázarez no se ha aparecido en público y se ha limitado a compartir mensajes a través de sus redes sociales. Según dijo, no acudirá a las sesiones de la Comisión Permanente para que “la derecha” no convierta el recinto legislativo en un “espectáculo indigno”; esta semana el senador no acudió por segunda ocasión a la sesión del Congreso de la Unión.

SE ENTREGAN DOS EXSECRETARIOS DE SINALOA A EU Estas declaraciones se dan luego que el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el ex titular de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, según reportes difundidos en medios de comunicación. De acuerdo con las acusaciones de EU, Mérida entre 2023 y 2024 recibió sobornos mensuales de ‘Los Chapitos’ a cambio de alertar sobre operativos antidrogas y facilitar información al grupo criminal. Ingresó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales a Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Aguaciles para ser trasladado a Nueva York, donde en la Corte de Distrito Sur se declaró no culpable y comenzó procesos para colaborar con fiscales como posible testigo cooperante. Renunció durante la escalada de violencia entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’, tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López. Por otro lado, Díaz (2021-2024) cooperó mediante presunta protección operativa e intercambio de información como un componente financiero y político que incluye movimientos de recursos, colocación de funcionarios y esquema de protección para el grupo criminal.

También dejó su cargo luego de la captura de ‘El Mayo’ y la crisis de violencia en el estado. Presuntamente, Enrique Díaz se entregó a autoridades de Estados Unidos, luego de haber viajado a Europa, donde se encontraba de vacaciones. (Con información de El Universal)

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