Desaparecen tres adolescentes de Tlajomulco, Jalisco; dos de ellos recibieron ofertas de trabajo por redes sociales

Camila Janeth desapareció el 19 de mayo tras acudir al turno vespertino de la Secundaria Técnica 179, en Santa Fe; según la información que se ha difundido del caso, la joven sólo ingresó al plantel para despedirse de sus amigas y después salió para abordar un taxi de plataforma por lo que cuando sus familiares pasaron a recogerla a la escuela ya no la encontraron.

GUADALAJARA, JAL.- Familiares, amigos y vecinos de Dylan Iván Torres Gómez, Samantha Jorely Martínez y Camila Janeth Vázquez, tres adolescentes de Tlajomulco desaparecidos , se manifestaron este sábado para exigir a las autoridades estatales que no dilaten las investigaciones para localizarlos.

Al revisar sus pertenencias, sus familiares localizaron en una tableta información de un contacto de TikTok que le ofrecía trabajo bien remunerado; se sospecha que el vehículo en el que se fue la habría llevado a la Central Camionera de Tlaquepaque, por lo que sus familiares exigen que se revisen las cámaras de seguridad que hay en la zona para tratar de localizarla.

En tanto, Dylan desapareció desde el pasado 18 de mayo de la colonia Colinas del Roble y según sus familiares al parecer acudió a una oferta laboral; sus familiares indicaron que lograron obtener un video en el que se ve que el adolescente de 15 años se sube por su voluntad a un vehículo que ya lo esperaba.

DENUNCIAN LENTITUD EN INVESTIGACIONES

Denunciaron que a pesar de toda la información que han recabado por su cuenta para entregarla a la Fiscalía del Estado, las investigaciones no avanzan.

Samanta Jorely desapareció el 20 de mayo después de acudir al turno vespertino de la Preparatoria Regional de Toluquilla; sus familiares indicaron que nadie les da razón de lo que ocurrió en la preparatoria el director se niega a mostrarles videos para confirmar si entró o a qué hora salió.