Desaparición de la periodista Roxana Guzmán: familia entrega muestras de ADN a la FGR

Los familiares de la periodista desaparecida desde el 2 de junio en Veracruz Roxana Guzmán Ramírez acudieron este sábado a la Fiscalía General de la República (FGR) de Coatzacoalcos para la toma de muestras de ADN, según medios de comunicación locales.

Estas muestras servirán para la investigación por la desaparición de la comunicadora o de identificación si en algún momento se encuentra el cuerpo sin vida a la reportera.

Fernando Guzmán, padre de Roxana Berenice, afirmó para tener “ganas de encontrar a mi hija”, afirmando que la esperanza muere a lo último; así como dijo confirmar en el trabajo de las autoridades para dar con el paradero de la mujer.

“La esperanza muere al último, primeramente Dios, aunque esté sin ojos, sin una pierna, ojalá que mi hija aparezca”, declaró Guzmán a reporteros. Los padres de la periodista pidieron a los medios de comunicación y redes sociales evitar especulaciones.

El pasado viernes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que seis personas fueron detenidas en relación con la privación ilegal de la libertad de la comunicadora ocurrida el pasado 2 de junio, luego que hombres armados entraron a la fuerza a su casa.

Hasta el momento, la FGE de Veracruz ni autoridades federales han confirmado la localización de la periodista, aunque continúa con las diligencias en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán, donde presuntamente se encontraron indicios relacionados con el caso; las autoridades no han detallado el tipo de indicios localizados en el sitio, sin embargo, se informó que las acciones continúan como parte del operativo de localización.

DETENCIONES POR EL CASO ROXANA GUZMÁN

Las seis detenciones forman parte de los avances de las investigaciones por la privación ilegal de la libertad de Roxana en Nanchital, al sur de Veracruz.

A los tres “objetivos prioritarios” se les detuvo luego de “trabajos de inteligencia e investigación realizados de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del estado” en distintos operativos.

José del Carmen ‘N’ o “Delta 7”, presunto líder delincuencial del grupo delictivo “Sombra”, a quien presuntamente podría atribuirse la privación de la libertad de la reportera, fue detenido en el municipio de Ixhuatlán del Sureste.

Karen ‘N’ fue detenida en un segundo operativo a cargo de elementos policíacos de Veracruz.

Así como a cuatro policías municipales adscritos al ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste.

“Las personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, que determinará su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, puntualiza la FGE de Veracruz en un comunicado.

Aseguró que las investigaciones continúan con el propósito de esclarecer plenamente los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

CRONOLOGÍA DEL CASO DE ROXANA GUZMÁN RAMÍREZ

La privación de la libertad de Roxana Berenice Guzmán Ramírez ocurrió durante las primeras horas del 2 de junio en su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó por la fuerza a la vivienda donde se encontraba la periodista junto con su familia. Entre los agresores se habría identificado al ahora detenido.

En un video grabado desde el interior del domicilio, el padre de la periodista, Fernando Guzmán, solicita a los agresores que no ingresen a la vivienda.

Sin embargo, uno de los sujetos utiliza un mazo para forzar la entrada, logrando derribar la puerta. Tras el ingreso, uno de los agresores despoja del teléfono celular con el que se realizaba la grabación, momento en el que se interrumpe la transmisión del video.

El material fue incorporado a la investigación como parte de los elementos de análisis del caso.

ATRACCIÓN DEL CASO POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En junio, la investigación por la privación de la libertad de la periodista fue atraída por la Fiscalía General de la República, según informó la fiscal estatal de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre.

En declaraciones previas, la funcionaria explicó que la carpeta de investigación fue integrada con entrevistas, dictámenes periciales y acciones de búsqueda, antes de ser remitida a la autoridad federal.

“Se hicieron todas las diligencias correspondientes... y nos notificaron la atracción por parte de la FGR”, señaló en su momento.