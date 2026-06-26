Arrestan a cuatro policías en Veracruz por plagio de periodista Roxana Guzmán

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    Arrestan a cuatro policías en Veracruz por plagio de periodista Roxana Guzmán
    Los oficiales fueron aprehendidos en funciones mientras se encontraban en su turno de trabajo dentro de la base policial. Cortesía

Las capturas, efectuadas la mañana de este viernes, obedecen a presuntos vínculos con la privación de la libertad de la periodista

CDMX.- El Comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, en Veracruz y tres elementos operativos en activo fueron detenidos mediante un operativo sorpresa coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal.

Las capturas, efectuadas la mañana de este viernes, obedecen a presuntos vínculos con la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora y directora del portal informativo Pulso Informativo del Sureste, quien cumplió 24 días desaparecida.

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La intervención de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) sitió las instalaciones de la Comandancia y el Ayuntamiento local desde la madrugada.

Los oficiales, identificados bajo los nombres de Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”, fueron aprehendidos en funciones mientras se encontraban en su turno de trabajo dentro de la base policial.

SE PRONUNCIA AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN

Fuentes ministeriales relacionan de forma directa este mandamiento judicial con el rapto de la comunicadora, ocurrido a tempranas horas del pasado 2 de junio en su propio domicilio en el municipio vecino de Nanchital.

En aquella ocasión, un grupo de sujetos armados y cubiertos del rostro destrozó la entrada principal de la vivienda para llevársela por la fuerza, hecho que quedó registrado en un video tomado por sus familiares.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste emitió un comunicado donde reconoció el procedimiento ejecutado por las autoridades competentes en contra de sus mandos y elementos operativos.

Sin embargo, la administración local precisó que hasta el momento no ha recibido una notificación formal que detalle las causas específicas o delitos imputados en la indagatoria penal.

Ante la situación jurídica de los uniformados, el presidente municipal, Raúl González Martínez (MC), ordenó proveer atención integral y la asesoría legal correspondiente a los familiares directos de los detenidos para que conozcan el estatus del caso por los canales oficiales.

OFRECEN COLABORACIÓN

El Ayuntamiento manifestó además su respeto a los órganos encargados de procurar justicia y aseguró que mantendrá plena colaboración institucional en el marco de sus atribuciones reglamentarias.

De manera paralela a estas capturas en la corporación municipal, labores de inteligencia naval y estatal permitieron el arresto de José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, señalado también como presunto autor material del secuestro de la periodista.

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La detención ocurrió la madrugada de este viernes en las inmediaciones de un rancho ubicado en los límites territoriales de Moloacán. De acuerdo con fuentes locales, la familia de la comunicadora lo identificó como uno de los captores.

A este individuo se le aseguró un arma de fuego, una motocicleta y diversas dosis de estupefacientes.

LOCALIZAN CADÁVER EN RANCHO

De acuerdo con las investigaciones, un indicio determinante para la localización de Cadena Escayola consistió en una serie de tatuajes en su mano derecha, los cuales coinciden plenamente con los rasgos visibles de los atacantes captados en las grabaciones del día del plagio.

Versiones extraoficiales apuntaron a que las inspecciones ministeriales continuaron en el rancho de Moloacán debido a la supuesta localización de un cadáver cuyas características podrían corresponder a las de la comunicadora; no obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un pronunciamiento que valide formalmente dicho hallazgo ni las condiciones del resto de los imputados.

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Tanto los cuatro agentes municipales como el presunto operador delictivo quedaron a disposición de un Juez de control para dar inicio al debido proceso penal.

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