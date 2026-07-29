Desarticulan dos células dedicadas al robo de Gas LP en el Estado de México

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    Desarticulan dos células dedicadas al robo de Gas LP en el Estado de México
    Autoridades realizaron dos acciones en donde desarticularon a células criminales en el Edomex. FGR
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FGR da a conocer el golpe a dos grupos criminales que se dedicaban al ‘gaschicol’ en el Valle de México

TOLUCA, EDOMEX.- La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, desarticuló dos células de una organización criminal dedicada al robo y comercialización ilícita de Gas LP en el Estado de México, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que la estructura criminal era presuntamente encabezada por Cirio “N”, detenido en junio de 2025 junto con 31 integrantes de su grupo, identificado como una de las principales organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos en la zona centro del país.

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Tras esa captura, el control de las operaciones ilícitas habría sido asumido por Mauricio “N”, detenido en abril de 2026 junto con otras seis personas. Posteriormente, las autoridades identificaron a Andrés “N” como uno de los presuntos responsables de mantener las actividades de la organización.

De acuerdo con la FGR, el grupo operaba mediante la perforación clandestina de ductos de Pemex y el uso de empresas gaseras para extraer, transportar y comercializar ilegalmente Gas LP en municipios como Chimalhuacán, Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac y Tonanitla.

Como resultado de las investigaciones, se ejecutaron cateos en 14 inmuebles, donde fueron asegurados aproximadamente 47 mil litros de Gas LP, dinero en efectivo, narcóticos, armas de fuego, cargadores, cartuchos, vehículos —incluidos cuatro de alta gama y tractocamiones—, además de tanques de almacenamiento y 11 inmuebles. Seis personas fueron vinculadas a proceso.

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En una segunda fase de la operación, las autoridades realizaron cateos en otros nueve inmuebles para desarticular una célula integrada presuntamente por familiares de uno de los líderes de la organización. Durante estas acciones fueron detenidas 11 personas.

Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en un predio de más de 3 mil 500 metros cuadrados, ubicado en Tecámac, donde funcionaba un centro clandestino para abastecer tractocamiones adaptados con tanques ocultos para el traslado ilegal de Gas LP.

$!La FGR localizó camiones que tenían espacios ocultos para almacenar el gas LP.
La FGR localizó camiones que tenían espacios ocultos para almacenar el gas LP. FGR

En ese sitio, las autoridades localizaron una toma clandestina conectada a un ducto de Pemex, oculta debajo de una caja seca de tráiler, así como un túnel que conducía directamente al ducto y que presuntamente era utilizado para extraer el combustible y cargar las pipas que posteriormente eran trasladadas a otro inmueble para su almacenamiento.

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La FGR informó que ambos operativos permitieron desmantelar una parte fundamental de la infraestructura logística empleada por la organización criminal y afectar de manera escalonada a sus distintos niveles de mando, desde sus líderes hasta los responsables de las operaciones de extracción y distribución ilícita de hidrocarburos.

La dependencia reiteró que las investigaciones continuarán para identificar y detener a todos los involucrados en estas actividades delictivas que afectan al sector energético y al patrimonio nacional, al tiempo que recordó que las personas detenidas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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