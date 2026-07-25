Descarta Fiscalía de Jalisco supuesto crematorio; ‘son restos de animales’, asegura

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    Descarta Fiscalía de Jalisco supuesto crematorio; ‘son restos de animales’, asegura
    El predio fue señalado por el colectivo Madres Buscadoras en Ayutla. Cuartoscuro

La Fiscalía de Jalisco informó que, hasta el momento, no ha encontrado indicios de un crematorio clandestino

GUADALAJARA, JAL.- La Fiscalía de Jalisco informó que, hasta el momento, no ha encontrado indicios de un crematorio clandestino en el predio señalado por el colectivo Madres Buscadoras en Ayutla y aseguró que los restos localizados corresponden a animales calcinados.

El pronunciamiento fue emitido este sábado, luego de que integrantes del colectivo realizaron una búsqueda en el sitio, con apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, tras denunciar la presunta existencia de un crematorio clandestino.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operativo-coordinado-de-jalisco-y-veracruz-logra-la-captura-de-levi-n-GG22421205

Según la dependencia, en la inspección se obtuvieron elementos técnicos, periciales y testimoniales que permiten establecer, de manera preliminar, que los restos encontrados son de origen animal.

CONTINUARÁ PROCEAMIENTO DEL ÁREA

No obstante, indicó que el procesamiento del área continuará para concluir las diligencias.

El predio fue señalado por el colectivo, que el viernes denunció que las autoridades estatales se negaban a brindar apoyo para realizar la búsqueda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ven-nuevos-retos-para-mexico-tras-revision-del-t-mec-DG22421354

Tras las críticas, este sábado la intervención se llevó a cabo con participación de personal federal y estatal.

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