Descarta Fiscalía de Jalisco supuesto crematorio; ‘son restos de animales’, asegura

GUADALAJARA, JAL.- La Fiscalía de Jalisco informó que, hasta el momento, no ha encontrado indicios de un crematorio clandestino en el predio señalado por el colectivo Madres Buscadoras en Ayutla y aseguró que los restos localizados corresponden a animales calcinados.

El pronunciamiento fue emitido este sábado, luego de que integrantes del colectivo realizaron una búsqueda en el sitio, con apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, tras denunciar la presunta existencia de un crematorio clandestino.