En dos casos de menores desaparecidos en Jalisco hay alta posibilidad de reclutamiento: Fiscalía del Estado

GUADALAJARA, JAL.- Con los datos que hay hasta ahora, las autoridades han podido establecer que por lo menos dos de los cinco adolescentes que fueron reportados como desaparecidos la semana pasada habrían sido reclutados por la delincuencia organizada en Jalisco. La Vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, sin embargo, descartó que los casos estén relacionados.

“No se está acreditando que las víctimas estén juntas o que se hayan ido juntos o que sean amigos o que se hayan puesto de acuerdo de ninguna manera, puesto que las desapariciones suceden en municipios diferentes. “Respecto al reclutamiento, en dos de estos cinco casos sí nos orienta como una línea de investigación muy probable y muy establecida. En el resto de los casos aún estamos realizando actos de investigación para poder ver si precisamente orienta o no para eso”. HAY 10 FICHAS DE DESAPARECIDOS El miércoles, familiares de Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años; Carlos Humberto Corona Corona, de 14; Jéremi Alejandro Villegas Anaya, de 14; Giovanni Natanael Flores Vázquez, de 17; y Facundo Sánchez Sánchez, de 17, marcharon en Guadalajara para exigir su localización.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco tiene 10 fichas de adolescentes desaparecidos recientemente, de las cuales uno ya fue localizado y de otro no cuentan con denuncia, añadió Trujillo.

“En conclusión, tenemos ocho casos activos que incluyen estos cinco de los que estamos hablando”, dijo. “Son muy variados los temas, por ejemplo, en el caso de una femenina adolescente, la regaña su familia porque descubren que tiene un novio y después del regaño desaparece”. 69 MENORES HAN SIDO LOCALIZADOS EN 2026 La funcionaría, por otro lado, reconoció que se han encontrado con casos de jóvenes que en su momento fueron reclutados y que ahora están tratando de reclutar a personas conocidas. En el caso de Dominic Gabriel, familiares sospechan que un amigo que fue reclutado el año pasado, probablemente lo invitó a trabajar.

Trujillo comentó que entre el 1 de enero y ayer, la Vicefiscalía abrió 136 carpetas de investigación por desaparición de menores de edad, de los cuales 69 ya fueron localizados. En el mismo periodo del año pasado hubo 237 carpetas.

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