Identifican y despiden a Jonathan Serratos tras cuatro años de búsqueda en Jalisco

GUADALAJARA, JAL.- Tras cuatro años de búsqueda, Jonathan Emmanuel Serratos Virgen fue finalmente localizado y su familia pudo darle el último adiós. Jon, como lo llamaban sus seres queridos, fue identificado este mes por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), luego de los peritajes realizados a los restos recuperados en una fosa clandestina de la Colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que el cuerpo fue localizado durante los trabajos efectuados en el predio desde agosto de 2025, aunque entonces no fue posible establecer su identidad.

Las labores forenses concluyeron en marzo de este año con la recuperación de 16 víctimas, de las cuales cinco han sido identificadas. Jonathan tenía 31 años cuando desapareció, el 9 de julio de 2022, dos días después de haber celebrado su cumpleaños. LA NOCHE DE SU DESAPARICIÓN La noche en que se le perdió la pista salió de su casa, en la Colonia Villaseñor, para cenar con amigos y posteriormente llevó a dos mujeres a sus domicilios a bordo de su Mazda rojo. La última ubicación conocida de su teléfono se registró en las inmediaciones de Pueblo Quieto, en Guadalajara. Una semana después, su vehículo fue localizado abandonado en la Colonia Miramar, en Zapopan, pero no contenía indicios que permitieran establecer dónde se encontraba.

Desde entonces, sus familiares emprendieron una búsqueda incansable. Marcharon desde la Glorieta La Minerva hasta Casa Jalisco, pegaron fichas en calles y plazas de Guadalajara y se sumaron a las actividades del colectivo Luz de Esperanza para mantener visible su rostro. Durante esos años denunciaron falta de avances en la investigación, daños ocasionados a su vehículo mientras permaneció en un corralón y la indiferencia que llegaron a enfrentar durante las jornadas de búsqueda. CONFIRMAN SU IDENTIDAD La confirmación de su identidad puso fin a una incertidumbre que acompañó a la familia durante cuatro años, aunque el desenlace estuvo lejos del regreso que esperaba. “Desde el día de tu desaparición, nuestra vida se partió en dos. Vivimos entre la esperanza y el dolor, entre la fe y el miedo, pero nunca dejamos de buscarte ni de pronunciar tu nombre”, expresó la familia en un mensaje.

Sus seres queridos agradecieron a quienes compartieron su fotografía, colocaron fichas, asistieron a marchas, proporcionaron información o elevaron una oración durante el largo camino para encontrarlo. “No es el regreso que soñamos, ni el abrazo que esperamos durante tantas noches. Pero hoy, aunque el desenlace no fue el que tanto anhelábamos, tenemos el consuelo de haberlo encontrado y de poder darle un lugar de descanso con el amor y la dignidad que siempre mereció”, añadieron.

Ahora, la familia pidió oraciones por el eterno descanso de Jonathan y fortaleza para afrontar este último tramo. “Jon ahora descansa. Tu familia te ama hoy, mañana y siempre”, concluyó la familia.

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