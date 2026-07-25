Ven nuevos retos para México tras revisión del T-MEC

CDMX.- El diputado de Morena y presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC, Pedro Haces, afirmó que tras la revisión del tratado comercial, México tiene el nuevo reto de fortalecer su capacidad productiva, desarrollar proveedores nacionales y generar empleos de mayor valor. “Los avances alcanzados durante la tercera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC representan una oportunidad que México debe aprovechar”, expresó.

El diputado señaló que, además de preservar las condiciones preferenciales para las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del tratado, la discusión entre México y Estados Unidos se concentró en fortalecer las cadenas regionales de valor, la manufactura de Norteamérica y reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia. “Los acuerdos comerciales abren oportunidades, pero el verdadero éxito del T-MEC dependerá de nuestra capacidad para producir más en México, desarrollar empresas mexicanas y generar mejores oportunidades para nuestras trabajadoras y trabajadores”, sostuvo el también vicecoordinador de los diputados de Morena. “Las negociaciones pueden abrir puertas, pero el crecimiento de México dependerá de lo que seamos capaces de construir detrás de esas puertas. Ese es el siguiente reto y también la gran oportunidad para nuestro país”. CELEBRA HACES ACUERDOS Celebró que México haya podido conservar sus ventajas comerciales durante la revisión que se hace del tratado. Dijo que aunque es una buena noticia para la economía nacional, el verdadero reto comienza ahora. “Que México conserve su ventaja comercial es una buena noticia. Pero esa ventaja sólo tendrá verdadero valor si somos capaces de producir más en nuestro país, desarrollar más proveedores nacionales y generar más empleos de calidad”, manifestó en un comunicado de prensa.

Afirmó que el objetivo no debe limitarse a exportar más, sino a lograr que una mayor parte de los insumos, componentes, procesos industriales y conocimiento que hoy se generan fuera del País puedan producirse en México. “Cada componente que México deje de importar y logre producir aquí representa más empleo, más conocimiento, más inversión y mayor crecimiento para nuestra economía”. PROPONE RUTA BASADA EN 3 ACCIONES Para alcanzar ese objetivo, el diputado propuso una ruta basada en tres acciones prioritarias: Primero, fortalecer la capacitación técnica y la formación especializada de las y los trabajadores para responder a las nuevas necesidades de industrias estratégicas y de mayor valor agregado.

Segundo, impulsar el crecimiento de los proveedores nacionales para que cada vez más empresas mexicanas participen en las cadenas regionales de valor y sustituyan importaciones provenientes de otras regiones del mundo. Y, tercero, destacó, mantener un clima de estabilidad laboral, diálogo y productividad que continúe dando confianza a quienes deciden invertir en México y consolidar nuevas cadenas de suministro dentro de Norteamérica. “La competitividad ya no depende únicamente de los aranceles. Hoy depende de la capacidad de un país para formar talento, desarrollar proveedores, innovar y producir cada vez más valor dentro de su propio territorio”, mencionó. DESTACA DESEMPEÑO DE EBRARD Resaltó la labor del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, durante esta nueva etapa del diálogo bilateral con Estados Unidos. “La conducción del gobierno de México permitió preservar condiciones favorables para el comercio nacional y mantener una interlocución seria y responsable en defensa de los intereses del país”, indicó.

“Reconozco el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo técnico encabezado por Marcelo Ebrard. Los avances alcanzados fortalecen la posición de México. “Ahora nos corresponde transformar ese esfuerzo en una industria más fuerte, más empresas mexicanas integradas a las cadenas de valor y mejores oportunidades para las familias mexicanas”. El legislador reiteró que desde la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC continuará impulsando propuestas que fortalezcan la productividad, la capacitación y el desarrollo industrial del país.

Asimismo, señaló que el diálogo permanente que mantiene con trabajadores y empresas a través de CATEM permite conocer de primera mano los retos que enfrentan los sectores productivos y construir propuestas orientadas a fortalecer la manufactura nacional.