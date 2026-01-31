Descarta Marcelo Ebrard que T-MEC esté en peligro

/ 31 enero 2026
    Descarta Marcelo Ebrard que T-MEC esté en peligro
    El secretario de Economía rechazó por ahora posibles acuerdos comerciales bilaterales. CUARTOSCURO

En plenaria de diputados de Morena, el secretario de Economía dijo que lo que se busca es perfeccionarlo en la revisión de 2026

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que el T-MEC esté en riesgo y adelantó que buscarán perfeccionarlo en el marco de la revisión que se llevará a cabo este año.

Al participar en la plenaria de los Diputados de Morena, afirmó que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá ya sobrevivió y descartó la posibilidad de acuerdos bilaterales, como en algún momento planteó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque los tres países están en consultas formales, lo que habla ya de un proceso coordinado.

TE PUEDE INTERESAR: Agroexportación con ‘trabajo decente’: Sheinbaum lanza certificado laboral y plan piloto

Además, dijo, ha sostenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, quienes le han manifestado su deseo de seguir adelante con dicho instrumento e iniciar el proceso para su revisión.

Informó que la próxima semana presentarán los resultados de la consulta pública que México realizó sobre el T-MEC y cuyas conclusiones establecen las demandas y preocupaciones de cada sector, estado por estado.

Dijo que una vez que Estados Unidos y Canadá den a conocer los resultados de sus consultas, se sabrá cuáles son las propuestas de cada uno de los países socios.

“¿Este año nuestro objetivo, cuál es? Primero, terminar la revisión del tratado. ¿Cuál es el objetivo para nosotros? Bueno, pues que sobreviva el tratado, ya sobrevivió, yo no veo que esté en riesgo el tratado, porque ya estamos en consultas formales los tres países.

“Ya terminamos el proceso de consulta, la próxima semana, nada más que nos dé la fecha la Presidenta, presentaremos los resultados de la consulta y, desde luego, mandárselas a ustedes también, para que los conozcan estado por estado, qué nos dijeron, qué nos pidieron cada sector, qué les preocupa, qué proponen”, indicó.

Ebrard sostuvo que la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá limita la posibilidad de que el T-MEC se desintegre en acuerdos bilaterales.

Como ejemplo, dijo que la relación entre Estados Unidos y Canadá la lidera la producción de energía y el procesamiento mineral, lo que sería difícil de reemplazar.

“¿Qué ganarías con dejar suspendido un tratado comercial donde necesitas de tal manera a tu socio? Nosotros igual, tenemos una integración muy grande, entonces lo que limita la posibilidad de que el tratado se separe en bilateralidades es la integración económica que se tiene. La integración económica no te lo permite”, sostuvo.

Señaló que quieren perfeccionar el tratado comercial y reducir la incertidumbre en torno a éste, lo que ayudaría mucho al País.

“Nuestro objetivo, entonces, ya terminada la consulta junto con Estados Unidos, es que el tratado se perfeccione, pero que reduzcamos este año la incertidumbre en torno al tratado, eso nos va a ayudar mucho”, expresó.

Dijo que el acuerdo no quedará exactamente el que hoy se conoce, pero sí será similar, con algunos ajustes realizados entre los tres países socios.

El Secretario de Economía anunció que el próximo 16 de febrero, México recibirá la visita de su contraparte de Canadá, quien estará acompañado por 231 empresas para sostener un diálogo de alto nivel.

SEGUIRÁN OPERATIVOS CONTRA PIRATERÍA

Aunque rechazó que sea un tema en la negociación del T-MEC, Ebrard adelantó que continuarán haciendo operativos para combatir la piratería y la mercancía ilegal, sobre todo de China.

Dijo que el combate de estas prácticas es una obligación de la autoridad mexicana, por lo que además de las denuncias que han presentado ante la Fiscalía General de la República y sus pares estatales, seguirán insistiendo con el SAT y con Aduanas.

“No tiene que ver con la negociación, hasta ahora nunca me lo han mencionado lo del Centro Histórico, sino más bien a que debemos nosotros hacer cumplir la ley () Hemos hecho operativos en toda la República Mexicana y vamos a seguir haciendo operativos todo el tiempo para combatir piratería y mercancía ilegal en nuestro país”, dijo.

