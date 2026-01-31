Agroexportación con ‘trabajo decente’: Sheinbaum lanza certificado laboral y plan piloto

CDMX.- Como parte del Plan de Justicia para San Quintín, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la implementación de un Certificado Laboral obligatorio para que los exportadores de productos agrícolas mexicanos puedan comercializar en el extranjero.

El anuncio se realizó este sábado en San Quintín, en el marco de una estrategia presentada como integral para atender condiciones de vida y trabajo en los campos agrícolas de la región, en la que el componente laboral fue colocado como eje central.

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, explicó que el propósito del certificado es “vincular la exportación con la formalización laboral”, para garantizar que la mano de obra utilizada en la producción y cosecha esté registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que se cumplan estándares de trabajo “decente”.

Como antecedente operativo, se informó que el funcionamiento del certificado dependerá de una plataforma digital denominada “Melagro”, interconectada con bases de datos de la Secretaría del Trabajo, el IMSS y otras dependencias, con el objetivo de verificar en tiempo real el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social a lo largo de la cadena de valor destinada a la exportación.

En reacciones del propio anuncio, se indicó que el documento buscará acreditar que la calidad de la exportación agrícola mexicana está respaldada por condiciones laborales dignas, como requisito para colocar los productos en mercados internacionales.

En el plano institucional, se precisó que la implementación será escalonada y que el plan piloto iniciará en abril de 2026 con el cultivo de aguacate en Michoacán; posteriormente, el esquema se extenderá a otros productos, con prioridad para los berries, señalados como cultivos emblemáticos y de alta exportación en la región de San Quintín.

En el mismo evento, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, presentó un programa de vivienda en renta construido por el Infonavit y dirigido exclusivamente a trabajadores agrícolas, con una proyección de más de 20 mil acciones de vivienda para atender la movilidad temporal de jornaleros; añadió que el componente se coordinará con Conagua y Comisión Federal de Electricidad para dotación de servicios básicos.

En el panorama general, el Plan de Justicia para San Quintín —identificado como el compromiso 63 de la Presidenta— incluye además la creación de un Centro de Atención Integral para concentrar trámites, la instalación de un módulo permanente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para denuncias, y acciones en educación y regularización de la tierra, con el objetivo de modificar las condiciones de vida y laborales en los campos agrícolas de la región. Con información de La Jornada