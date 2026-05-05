Descartan licencia de Marina del Pilar Ávila Olmeda; reunión en Tijuana es de trabajo

Durante la mañana de este martes, circuló por diversos medios de comunicación y a través de redes sociales la posibilidad de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitaría licencia a su cargo, esto después de que se diera a conocer que se llevaría a cabo una reunión urgente; sin embargo, versiones posteriores han desmentido este escenario. De acuerdo con reportes periodísticos, la mandataria estatal sostendrá este mismo día una reunión en Tijuana con integrantes de su administración, así como con presidentes municipales, legisladores federales y locales. Medios especularon sobre una posible reorganización interna de Morena en la entidad.

VOCERO DE BAJA CALIFORNIA NIEGA QUE MARINA DEL PILAR VAYA A SOLICITAR LICENCIA Información difundida por Radio Fórmula señala que la gobernadora no solicitará licencia. Durante el programa conducido por Ciro Gómez Leyva, el periodista Manuel Feregrino indicó que se consultó al vocero del gobierno estatal, Jesús López Romandía, quien negó esa posibilidad. “Hablamos ya con el vocero del gobierno del estado Jesús López Romandía. No no habrá tal asunto de la licencia, es lo que nos dice el vocero”, señaló Feregrino durante la transmisión. El comunicador agregó que el encuentro en Tijuana forma parte de una agenda previamente programada: “Es una reunión pactada hace tiempo, se hizo hace 1 semana una específicamente con presidentes municipales, pero sí es una convocatoria que está hecha por parte de la gobernadora para temas locales y efectivamente ampliada para diputados, para senadores morenistas, pero nos asegura el vocero que no tiene nada que ver con una licencia, como se comenta mucho en las redes”.

SEÑALAMIENTOS Y REORGANIZACIÓN EN MORENA DESATAN ESPECULACIONES La reunión se llevará a cabo días después del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en el que se formalizó un cambio en la dirigencia del partido. Asimismo, ocurre una semana después de que se dieran a conocer acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En ese contexto, previamente se había informado que Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, lo que incrementó la atención sobre posibles movimientos políticos en otros estados gobernados por Morena. Tras esos acontecimientos, Ávila Olmeda sostuvo reuniones con alcaldes de Baja California, lo que fue interpretado por algunos sectores como parte de un proceso de reorganización política, aunque participantes en dichos encuentros descartaron que estuvieran relacionados con la situación en Sinaloa. REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN TIJUANA Los funcionarios convocados fueron citados en la ciudad de Tijuana alrededor de las 18:00 horas. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la agenda específica del encuentro. De manera paralela, se prevé que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostenga reuniones con legisladores de distintas entidades durante la semana, aunque tampoco se han difundido detalles adicionales al respecto.

MARINA DEL PILAR NO SE HA LIBRADO DE ESTAR EN MEDIO DE ESCÁNDALOS Marina del Pilar Ávila Olmeda asumió el cargo como gobernadora de Baja California el 1 de noviembre de 2021. Durante su administración, ha enfrentado diversos episodios que han generado atención pública. En 2025, autoridades de Estados Unidos revocaron su visa de turismo y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien se desempeñaba como coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana. De acuerdo con reportes, también se habrían congelado cuentas bancarias en instituciones financieras estadounidenses. Estas acciones fueron vinculadas a presuntos reportes sobre lavado de dinero y posibles nexos con el crimen organizado, sin que se hayan dado a conocer resoluciones judiciales públicas al respecto. En 2026, la propia gobernadora confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra su exesposo por presuntos vínculos con el narcotráfico, derivada de una denuncia anónima. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre una eventual solicitud de licencia por parte de la gobernadora de manera oficial. La reunión convocada en Tijuana se mantiene como parte de la agenda política local, en medio de un contexto nacional marcado por cambios internos en Morena y diversos señalamientos a funcionarios públicos en distintas entidades.

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