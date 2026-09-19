Sheinbaum pone en duda el acueducto Solís-León; Gobierno ya analiza técnicamente otra opción

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    Sheinbaum pone en duda el acueducto Solís-León; Gobierno ya analiza técnicamente otra opción
    De visita en Guanajuato, la mandataria condicionó el proyecto a un acuerdo con las comunidades que lo rechazan. Presidencia

La mandataria reconoció que ya está en evaluación otra obra para abastecer de agua a la ciudad de León

GUADALAJARA, JAL.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda la construcción del acueducto Solís-León y reconoció que su Gobierno ya analiza técnicamente otra obra para abastecer de agua a la ciudad de León.

Durante la conferencia mañanera que encabezó en esta ciudad, la mandataria condicionó el proyecto a un acuerdo con las comunidades que lo rechazan.

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“Sobre esa decisión, veremos si decidimos hacer el acueducto o alguna otra obra que se está estudiando técnicamente para llevar agua a León”, dijo.

El acueducto contempla conducir agua desde la Presa Solís, en Acámbaro, hacia León y otras ciudades del corredor industrial guanajuatense.

CAMPESINOS DE ACÁMBARO TEMEN QUEDARSE SIN AGUA Y RECLAMAN INDEMNIZACIONES

La Presa Solís se ubica sobre el Río Lerma, el principal afluente del Lago de Chapala, fuente de abasto de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Sheinbaum atribuyó la indefinición a las protestas de campesinos de la región de Acámbaro, que temen quedarse sin agua y que reclaman indemnizaciones pendientes por terrenos afectados con la construcción de una presa anterior.

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Del lado de Jalisco, las protestas en contra del proyecto han sido de los municipios ribereños, encabezados por el Alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel.

“Hoy la Presidenta confirma lo que la ribera ha venido señalando con datos: el acueducto Solís-León no es una decisión tomada, es un proyecto que todavía debe demostrar su viabilidad”, afirmó el panista.

“Nadie en la ribera quiere que a Guanajuato le falte agua; lo que pedimos es que no se resuelva un problema creando otro”, añadió Aguirre Curiel.

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La presidenta indicó que “nosotros no vamos a imponer un proyecto por la fuerza, nunca”.

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