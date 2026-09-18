Prometen Sheinbaum y Harfuch detenciones por huachicol tras megadecomiso en Guanajuato

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México
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    Prometen Sheinbaum y Harfuch detenciones por huachicol tras megadecomiso en Guanajuato
    “Evidentemente lo que queremos es la detención de los que robaban o ingresaban”, declaró Sheinbaum. Cuartoscuro

Autoridades admitieron ayer que, en el decomiso, realizado el miércoles no se registraron detenidos

IRAPUATO, GTO.- La presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguraron que habrá detenidos por la red relacionada con los más de 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato.

El jueves, las autoridades admitieron que, en el decomiso, realizado el miércoles en una planta privada de San José Iturbide, no se registraron detenidos, pese a que se aseguraron combustible, tanques de almacenamiento, unidades de carga y documentos relacionados con la operación del inmueble.

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“Evidentemente lo que queremos es la detención de los que robaban o ingresaban, porque hay dos formas: o robo de combustible o ingreso de combustible ilegal al país”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria informó que habló con la Fiscal General, Ernestina Godoy, para preguntarle por el origen del producto, los destinos de distribución y las personas que estaban detrás del negocio.

DEBE ESTABLECER INVESTIGACIÓN QUIÉN RECIBÍA EL COMBUSTIBLE: CSP

Sheinbaum dijo que la investigación deberá establecer quién recibía el combustible, qué gasolineras lo comercializaban y quiénes integraban la red.

“La Fiscal me contestó que tienen la investigación muy avanzada, así que esperando pronto dar los resultados”, señaló.

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Harfuch sostuvo que las capturas se concretarán conforme avancen las pesquisas, como ha ocurrido en otros aseguramientos de hidrocarburos.

“No sólo en este, sino en los casos más importantes donde ha habido aseguramientos, por ejemplo, en el buque que fueron más de 10 millones de litros o en el caso del norte del País, que también se hizo un gran aseguramiento, en todos hay detenidos, pero las detenciones vienen después”, indicó.

El Secretario explicó que la investigación comenzó el 3 de julio, con la detención de una pipa, de la que las autoridades obtuvieron información para ubicar el predio de San José Iturbide.

DURANTE EL CATEO NO HABÍA PERSONAS EN EL COMPLEJO: HARFUCH

Harfuch señaló que al momento del cateo no había personas en el complejo, por lo que las autoridades continúan las indagatorias para determinar quién lo operaba y ubicar a los responsables.

“En ese momento no había nadie. Era una movilización grande del Gobierno, de las autoridades estatales y del Gobierno federal, pero las investigaciones continúan y las detenciones, igualito que otros casos, se van a dar”, afirmó.

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El funcionario dijo que las primeras detenciones permitirán establecer si alguien alertó a los responsables sobre el operativo. También rechazó adelantar si el sitio estaba relacionado con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Harfuch indicó que se trata de una instalación privada de almacenamiento y que la Fiscalía General de la República, con Seguridad Física de Pemex y Pemex Logística, informará cuál era exactamente su operación.

INMUEBLE FUE IDENTIFICADO COMO UNA PLANTA DE GRUPO SIMSA

Fuentes federales identificaron el inmueble como una planta de Grupo SIMSA, conglomerado de la familia Issa Tafich que cuenta con negocios de almacenamiento, transporte y venta de combustibles.

La terminal, ubicada sobre la carretera 57, cuenta con 10 tanques para almacenar más de 100 millones de litros y ofrece servicios a Pemex, ExxonMobil y Shell, de acuerdo con información de la empresa.

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El aseguramiento incluyó tres unidades de carga y documentación relacionada con la operación del inmueble.

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