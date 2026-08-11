Sheinbaum afirma que el Gabinete de seguridad ya alista rastreo de narcocandidatos

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    Sheinbaum afirma que el Gabinete de seguridad ya alista rastreo de narcocandidatos
    De acuerdo con la reforma electoral aprobada, la revisión deberá ser solicitada voluntariamente por los partidos políticos. Cuartoscuro

Ya quedó definido el procedimiento para revisar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y grupos delictivos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad ya definió el procedimiento para revisar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y grupos delictivos.

La mandataria recordó que la revisión no será automática y, de acuerdo con la reforma electoral aprobada en el Congreso, deberá ser solicitada voluntariamente por los partidos políticos mediante la comisión especial creada en el Instituto Nacional Electoral (INE).

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“El Gabinete de Seguridad ya está preparado, ya se determinó bajo qué condiciones, porque pueden ser miles de casos que tienen que ser investigados”, afirmó.

La mandataria indicó que hasta el momento ningún partido ha solicitado revisar a sus aspirantes.

“Hasta la fecha todavía no se recibe ninguna solicitud. Estamos, pues, esperando a que inicie el proceso electoral”, señaló.

PARTIDOS PODRÁN PREGUNTAR MEDIANTE LA COMISIÓN DEL INE

Durante la conferencia mañanera Sheinbaum puntualizó que la legislación electoral fue modificada para crear una comisión encargada de canalizar las consultas de los partidos al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República (FGR).

El mecanismo permitirá preguntar si uno o varios aspirantes tienen vínculos conocidos con alguna organización criminal.

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“Los partidos que así lo deseen (podrán) preguntar, a través de esta comisión del INE, al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía si hay algún candidato o candidata, o de todos sus candidatos, que tenga algún vínculo o se sepa que tiene algún vínculo con algún grupo delictivo”, explicó.

RESULTADOS SERVIRÁN PARA PREGUNTAR SI MANTIENEN LA POSTULACIÓN

La solicitud dependerá de cada fuerza política y los resultados de la revisión servirán para que ésta determine si mantiene o no la postulación.

En materia financiera, Sheinbaum aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero a partir de información nacional y de alertas procedentes de Estados Unidos y otros países.

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“La UIF realiza investigaciones permanentes de alertas que tiene, tanto nacionales como alertas que llegan de Estados Unidos o de otros países, y se está haciendo una investigación permanente de lavado de dinero”, dijo.

La Presidenta adelantó que convocará a Omar Reyes, titular de la UIF, para que presente en la mañanera un informe en la sobre esas indagatorias, dentro de los límites legales de confidencialidad.

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