Despliegan operativo binacional en frontera México-EU; Cártel de Juárez, el objetivo

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    Despliegan operativo binacional en frontera México-EU; Cártel de Juárez, el objetivo
    El operativo estuvo visible en Ciudad Juárez, sobre el muro fronterizo y el río Bravo a la altura de la Plaza de la Mexicanidad. Cuartoscuro

El despliegue estaría dirigido a los grupos criminales que cruzan de manera ilegal a personas

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Se llevó a cabo este jueves un operativo en la frontera de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual estaría dirigido a los grupos criminales que cruzan de manera ilegal a personas en específico al Cártel de Juárez a días de que fuera señalado como Organización Terrorista Extranjera.

El operativo estuvo visible en Ciudad Juárez, sobre el muro fronterizo y el río Bravo a la altura de la Plaza de la Mexicanidad.

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En esta frontera se veía a personal de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de Sedena, así como el Instituto Nacional de Migración (INM) entre otras corporaciones policiacas.

En el lado americano había personal de la Patrulla Fronteriza y demás corporaciones americanas que vigilan la frontera.

DESIGNACIÓN DEL CÁRTEL DE JUÁREZ COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA

En El Paso Texas, en el bordo del río Bravo se ofreció una conferencia de prensa, donde personal de la Patrulla Fronteriza comentó que este operativo se realiza en el marco de la designación del Cártel de Juárez como organización terrorista.

En el operativo se demostró las capacidades de respuesta rápida que tienen las agencias tanto americanas como mexicanas, por lo que se informó que participaron las agencias de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza (OMA, por sus siglas en inglés), el Departamento Militar de Texas, así como personal del ejército mexicano en esta ciudad.

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La acción de seguridad llamó la atención en ambos lados de la frontera al ver el gran despliegue policiaco y hasta helicóptero tanto de lado americano como mexicano sobre el río Bravo y el muro fronterizo.

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