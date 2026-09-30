Respaldan PRI y PAN a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, durante Informe de Gobierno

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, presentó su Segundo Informe de Gobierno entre el respaldo de personajes emblemáticos como los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Romero y Alejandro ‘Alito’ Moreno, respectivamente; así como la presencia de los expresidentes de México, Felipe Calderón, junto a diputada Margarita Zavala, y Vicente Fox, entre gritos de apoyo para buscar nuevamente la Gubernatura de Nuevo León.

Además, también asistieron figuras regionales como el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, y el exalcalde panista de San Pedro Garza García, Fernando Margáin. Aunado a perfiles como excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, el senador y excandidato presidencial Ricardo Anaya y el senador priista Manuel Añorve.

Cabe destacar que al Segundo Informe de Gobierno de Monterrey también acudió militancia de ambos partidos, Alcaldes metropolitanos y rurales del estado. De la Garza llegó a la presidencia municipal de Monterrey con la alianza entre el PRI y el PAN en las pasadas elecciones de 2024. Al arranque del evento en el Escenario GNP de Pabellón M, el edil fue recibido entre el coreo de “¡Gobernador, gobernador!”.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE MONTERREY CON ADRIÁN DE LA GARZA Aunque, De la Garza rindió formalmente su Segundo Informe el pasado lunes ante el Cabildo de Monterrey, donde se centró en las finanzas, obra pública, seguridad y servicios de la administración municipal.

Entre los temas destacados resaltan la inversión pública de más de dos mil 300 millones de pesos, el programa de Finanzas Sanas, acciones de seguridad en la capital de Nuevo León, así como el fortalecimiento de infraestructura policial; destacando programas sociales municipales como la Tarjeta Regia Plus, Útiles, Útiles, Prepa Regia, Salud Regia, Rampas que Resuelven y Maneja Seguro, junto a la rehabilitación de 890 parques, plazas y viviendas con el programa Transformando Monterrey; mientras destacó acciones relacionadas a los centros DIF de Monterrey y la Clínica de Atención Integral al Autismo.

Entre los ejes principales fue la seguridad de Monterrey, de la cual afirmó se ha destinado el 38% de sus recursos para equipamiento, tecnología e infraestructura. Puntualizando en proyectos como la nueva Academia de Policía y el Centro de Inteligencia C4, además de acciones de atención especializada a víctimas de violencia familiar y de género.

De la Garza destacó que Vialidades Regias acumula más de mil 185 millones de pesos de inversión desde su relanzamiento y el sistema de transporte público municipal con siete rutas estratégicas, Regio Ruta. Así como las obras de conexión Circuito Nacional y Circuito Cumbres. También destacó la recuperación del Barrio Antiguo con intervenciones en calles, banquetas, iluminación, mobiliario urbano, señalización y paisajismo.